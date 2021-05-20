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中華郵政今增2確診！分撿人員也中鏢 女兒是郵務士

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妻怨老公為防疫載女同事上下班 網友們分析：不合理！

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO抱怨公司要求老公為防疫載女同事上下班。示意圖／Ingimage
原PO抱怨公司要求老公為防疫載女同事上下班。示意圖／Ingimage

全台防疫警戒第三級，不少公司將部分員工改為「遠距上班」，其餘照常上班的人則是嚴格執行消毒、安全社交距離的控管。有一名女網友抱怨，經老公轉達，公司要求丈夫載搭乘大眾運輸通勤的女員工上下班，老公也因此改由開車上下班，但這樣的要求卻令原PO感到十分困惑。

一名女網友於《爆怨2公社》上發文分享，日前老公告訴她，因防疫考量公司請丈夫載搭乘大眾運輸的女同事上下班，但身為最親密的老婆跟女兒卻是自行轉車或騎車，對此原PO感到相當不快。思量後原PO認為公司要求不太合理，且女同事可能身上也接觸到不少病菌，讓她忍不住發文求助「我們身為家屬，也會怕耶」。

網友們紛紛提出質疑認為「這要求不合理」，坦白說，覺得公司不太可能會這樣要求，這已經超過工作權責了，要不要求證一下，搞不好公司是躺著中槍」、「該說妳智商堪憂呢，還是妳老公運氣好呢？我就不相信這麼剛好沒有其他女同事可以幫忙載啦」、「我不相信公司會這樣要求」、「我的疑點是難道公司沒有女生會開車或者騎車嗎？幹嘛叫已經結婚的人載異性…」。

疫情 社交距離

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