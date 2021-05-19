迷信媽堅持去萬華「聖筊，神明說可以」 她勸到崩潰：快氣死

國內疫情持續升溫，多縣市都有個案，台北市萬華區成疫情重災區，一名網友抱怨她的媽媽太迷信，執意要去萬華買非必要的東西，且還表示問過家裡神明「可以去」，令她相當無奈。

一名網友在臉書「爆怨2公社」發文，她們全家住在新北，自己跟兒子都盡量不外出也做好防疫，但媽媽卻執意要妹妹拿東西給住在萬華的阿姨，還要去買不重要也非必要的東西，即使阿姨勸阻但媽媽仍然執意要去，沒想到還表示問過家裡神明是「聖筊，可以去」，原po則表示媽媽迷信過頭了「這種事是問神明來決定的嗎？」，媽媽還爆氣，「神明說可以就是可以」，兩人為此爭論。

原po表示，家裡有多尊神明，都是拜了40幾年以上的，從小拜到大當然非常尊敬，但不像媽媽很多莫名其妙的信法，很多事都要問過才去做或去哪裡，但是疫情嚴峻她仍然用擲筊來決定，令原po相當苦惱。

原po也補充，「不是歧視萬華，而是現在本來就非必較不要去不是嗎？」。

網友紛紛表示，「信而不迷才是真正的信仰」、「都講不聽啦！能期待什麼」、「這種情況直接把要送的東西砸爛最快」、「這麼不聽話、不顧眾人死活，真是會氣爆」、「很無知，很多老人講不聽，跟她說祖先託夢說，她去，祖宗們就準備來接她了」、「跟左鄰右舍及里長說你媽要去萬華，讓鄰居里長來勸導」、「跟她說『可以去』不代表『不會染疫』」。

有網友則分享自身經驗，「我媽也差不多，整天唸金剛經，說有金剛護體神光和護法神加持，不怕病毒…」、「你這還好～我叫媽的那個人說 我有喝過符水了不會染疫」。