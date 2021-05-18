聽新聞
test
0:00 / 0:00
女喉嚨微痛 男友說如確診就分手：因我是家中獨子
男女朋友之間分合是常有之事，沒處理好會造成糾紛，所以提分手的時機很重要，那「疫情」會是一個適當提分手的時機嗎？一名女網友表示近日疫情嚴重，自己身體微恙，卻被男友告知暫時不碰面，如果確診就分手，而超扯的理由讓原po聽了倍感傷心。
原po在「Dcard」感情板貼文表示，近日本土新冠肺炎疫情擴大，大家都人心惶惶深怕染疫，而自己只是喉嚨稍微乾乾，有一點微痛，身體並無其他異狀。不過，原po仍舊擔心，傳Line給男友，得到的回應是「疫情結束前，暫時不碰面」，並要原po去做篩檢，對方更撂下狠話說，如果「確診的話，會先跟原po分手」，原po不解追問，男友給的理由竟是「我是家中的獨子」。原po傷心地表示「怎麼一個疫情，可以讓一個人說出這樣冷漠的話」，而且還是一個很爛的分手藉口。
網友在看完貼文後，紛紛一面倒的鼓勵原po「不用確診，現在就分」、「直接分手啊，不要讓讓自己受委屈」，更有網友語重心長的說「不是疫情讓人冷漠，是他本身觀念（或者說他們家的觀念）就是對女性不友好的，女孩們遇到這種以獨子作為理由的，真的儘早脫身」。
有網友打趣的說「還好有疫情，不然他真想不到怎麼提分」、「想分手的人理由百百種」，也有網友很直白的告訴原po，她男友「就比較愛自己而已，愛情還是經不起現實考量，很殘酷」。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言