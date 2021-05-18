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疫情拉警報 中華郵政晚間再傳員工確診

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女喉嚨微痛 男友說如確診就分手：因我是家中獨子

聯合新聞網 / 綜合報導
女網友表示近日疫情嚴重，自己身體微恙，卻被男友告知暫時不碰面，如果確診就分手。示意圖／ingimage
女網友表示近日疫情嚴重，自己身體微恙，卻被男友告知暫時不碰面，如果確診就分手。示意圖／ingimage

男女朋友之間分合是常有之事，沒處理好會造成糾紛，所以提分手的時機很重要，那「疫情」會是一個適當提分手的時機嗎？一名女網友表示近日疫情嚴重，自己身體微恙，卻被男友告知暫時不碰面，如果確診就分手，而超扯的理由讓原po聽了倍感傷心。

原po在「Dcard」感情板貼文表示，近日本土新冠肺炎疫情擴大，大家都人心惶惶深怕染疫，而自己只是喉嚨稍微乾乾，有一點微痛，身體並無其他異狀。不過，原po仍舊擔心，傳Line給男友，得到的回應是「疫情結束前，暫時不碰面」，並要原po去做篩檢，對方更撂下狠話說，如果「確診的話，會先跟原po分手」，原po不解追問，男友給的理由竟是「我是家中的獨子」。原po傷心地表示「怎麼一個疫情，可以讓一個人說出這樣冷漠的話」，而且還是一個很爛的分手藉口。

網友在看完貼文後，紛紛一面倒的鼓勵原po「不用確診，現在就分」、「直接分手啊，不要讓讓自己受委屈」，更有網友語重心長的說「不是疫情讓人冷漠，是他本身觀念（或者說他們家的觀念）就是對女性不友好的，女孩們遇到這種以獨子作為理由的，真的儘早脫身」。

有網友打趣的說「還好有疫情，不然他真想不到怎麼提分」、「想分手的人理由百百種」，也有網友很直白的告訴原po，她男友「就比較愛自己而已，愛情還是經不起現實考量，很殘酷」。

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