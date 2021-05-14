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長子貪玩啃老…遺產想全留給孝順次子 老父怕被報復

聯合新聞網 / 綜合報導
日本一位父親不想把遺產留給長子，卻又擔心遭到報復，感到相當困擾。圖片來源／ingimage
日本一位父親不想把遺產留給長子，卻又擔心遭到報復，感到相當困擾。圖片來源／ingimage

生老病死是人生必經階段，然而死後的遺產分配，常常也造成家族內的糾紛。日本最近就有律師分享一起，因父親擔憂遺產問題造成兄弟鬩牆，來事務所求助的消息。

日本律師國丸知宏在媒體「幻冬舍」撰文，表示他最近碰到一對年邁的夫婦求助。丈夫A先生（化名）表示，他們想在生前備妥遺言，因此需要法律上的認證。不過對於遺言的內容，特別是遺產該怎麼妥善分配這點，卻感到有些猶豫。

A先生說明，他們夫婦有兩位兒子。長子在大學畢業後不好好找份工作定下來，反而整天遊手好閒，常常玩到身無分文，還回來向雙親伸手要錢。而比長子小五歲的次子性格卻完全相反，不但腳踏實地的工作，還住在離老家不遠的地方，以便於隨時都能照顧父母。

在這種狀況下，A先生稱雖然自己不算富裕，但還算是有些資產，房子的貸款也即將繳清。他認為自己死後，若是將遺產繼承給長子，恐怕也會在揮霍無度下花個精光。因此想在允許範圍內，將遺產通通給次子，但是他又擔心這麼做，會招來長子的不滿，甚至招來報復，造成兄弟鬩牆的悲劇。

A先生曾經考慮過，如果把遺產全都讓給次子，但是「死亡保險金」交給長子領取，或許可以彌補一點長子的情緒。不過國丸律師提醒A先生，表示按照法律規定，即使決定要把遺產全給次子繼承，長子仍最少保有四分之一的財產繼承權，不會一毛都拿不到，因此不如將保險金直接都給次子，讓他多拿一份錢。A先生雖然還是採用了律師的建議，但對於兩兄弟未來將會如何，還是感到相當不安。

律師 遺產

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