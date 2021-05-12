邀亡母參加婚宴…新娘想讓牌位坐主位 網友狂勸：不要啊

大喜之日想與已故至親分享喜悅，該怎麼做才好？一名準新娘想讓母親的牌位坐上婚宴主桌，上網詢問說服男方的方式，卻被大批網友阻止，勸她改用其他形式，避免影響到自己的婚姻。

一名即將結婚的女網友在臉書粉專「靠北婚姻2.0」發文，尋求大家的意見。她問道，下個月將舉行婚宴，想讓媽媽的靈牌坐上主位，「該如何說服男方家人？」然而網友們看到她的問題，卻是一面倒要她放棄這種做法。

「請問您有考慮到坐在旁邊人的心情嗎？」、「覺得有點可怕耶…喜事放牌位」、「所有來賓看到牌位也都會覺得很不舒服」、「妳覺得妳老公那邊的親戚會同意嗎？不要把自己的婚姻破壞了」、「對很多長輩來說這樣做很不吉利…很不好」、「妳真要商量這事？不管這事最後成或不成，妳以後的日子可能會有點困難了」…許多人紛紛表示跟牌位一起吃飯「怪怪的」。

另有不少熱心網友提供讓過世親人參與喜事的方式，「看過男方家父親離世，在結婚宴會時放一件父親衣服在椅子上，代表坐主桌」、「覺得飛官妻子用泰迪熊為亡夫留位很有智慧」、「直接空一個位置，提早燒香跟你媽媽說一下時間地點，婚宴完後，拜些喜糖就可以了」、「準備一副碗筷，每道菜上來夾一點」。

也有人認為媽媽不會錯過女兒的大事，不必拘泥於形式，「拜別祖先的時候天上的媽媽就會知道了，不用這樣特別請牌位去，如果不小心撞倒了就會很尷尬了」、「如果媽媽愛妳，妳愛媽媽，這麼重要的日子她一定到，不管用任何形式，必與妳同在」、「妳的婚禮會因為神主牌位失焦，重點變神主牌位而不是美麗的新娘」。