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外婆竟然又懷孕！ 26歲二寶媽百感交集：我妹妹比我女兒小

聯合新聞網 / 綜合報導
26歲二寶媽突然被媽媽告知即將有個比自己2個女兒還小的妹妹，內心著實百感交集。示意圖／ingimage
26歲二寶媽突然被媽媽告知即將有個比自己2個女兒還小的妹妹，內心著實百感交集。示意圖／ingimage

一名女網友已經是2個小朋友的媽媽，但沒想到她的媽媽卻突然告知她和妹妹「懷孕了」，原PO想到有比2個女兒還小的妹妹即將出生，實在令她百感交集！

今年26歲的女網友育有2女，日前她在Dcard親子版發文分享婆家跟娘家對孩子們疼愛有加，「尤其是我媽，嘴上說討厭帶小孩，但看到我的孩子總是笑得跟什麼一樣」，但話鋒一轉，原PO卻在4月25日收到震撼消息。

原PO回憶當時才剛裝上避孕器，暫時「封肚」，她在家人群組分享感受，而媽媽則煩惱「這個月還沒來」，原PO笑回「更年期？還是我又有弟弟妹妹？」未料，隔天一早媽媽真的傳訊表示「真的懷孕了」，原PO跟妹妹聽了當場傻眼，「我只是開玩笑的，沒想到還真的又懷孕了...一想到我可能有個比我2個女兒小的妹妹，心情就百感交集呀！」

故事曝光後引來許多網友留言祝賀，「也太有趣，說曹操曹操到，祝福妳們～」、「替妳家開心，恭喜！希望我可以接媽媽好『孕』」、「代表妳父母感情非常好」、「恭喜家裡多新成員啦～」，也有人分享類似經驗，「我堂哥已經37歲，他弟弟2歲」、「我媽結婚的時候，舅舅在外婆肚子裡」、「我姐大學剛畢業，我才出生，我們差了22歲」。

不過，也有部分網友坦言「怎麼大家都可以接受？」、「高齡產婦風險很高啊」、「養小孩的經濟壓力之後會落在哥哥姊姊身上」、「心臟要很大顆啊！」。

Dcard 懷孕 親子

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