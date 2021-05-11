另一半是控制狂？定位APP才第6！網友最常遇到的15大「情人緊箍咒」行為

過度的操控造成壓力

談戀愛是一件美好又快樂的事，可是不少人在交往後開始發現，雖然順利地跟喜歡的對象交往，擁有對方與被擁有本該值得開心，卻不知不覺成為一種負擔，若另一半是電視、電影裡面出現的、傳說中的「控制狂」，更容易造成日常生活中的巨大壓力啊！

甜蜜的小小占有欲還算可愛，但控制狂們在交往後會把對方當成自己的附屬品，認為必須非常清楚另一半的各種隱私。今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來調查網友討論度最高、控制狂情人常有的15種症頭，如果在一共50分的控制指數中得分超過20分，代表控制慾有點強，超過25分就該認真思考，找到雙方的平衡最重要，否則還是小心為上！

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第10名：對你高標準，經常各種批評

控制指數：+2

控制狂對另一半經常帶著批判，釋放出「我覺得你還不夠完美」的訊息，甚至試圖用自己的價值觀來逼迫對方改變個性配合自己，他們總會說「我覺得你可以進步、更好」，但其實這並不是鼓勵，只是他希望你變成他們可以控制的東西。

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第9名：你沒馬上回LINE、回電就會暴怒

控制指數：+3

不知從什麼時候開始，情侶間在社群軟體使用時，沒有「立刻讀立刻回」就像是犯了死罪一樣，「未讀未回」和「已讀不回」都能點燃一場爭吵，讓人感到神經緊繃又焦慮，畢竟不是每個人都會分分秒秒盯著手機查看來電和來訊啊，不要這麼逼人給點空間不好嗎？

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第8名：要求你交出私人密碼

控制指數：+5

有些人會要求另一半交出私人密碼，無論是銀行帳戶還是電子信箱，又或者是手機、電腦，都想緊緊掌握在手中。大部分會這麼做的人是希望透過這樣確認信任程度，有時候還會認為如果對方拒絕這麼做，就是暗中有鬼。其實根本是控制慾太強了，每個人都需要擁有自己的隱私，並不是不告訴你就做錯了什麼。

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第7名：不允許你有獨處時間

控制指數：+2

再親密的兩個人相處在一起，也還是需要獨處的時間與空間，倒也不是厭煩對方或什麼理由，有時候就是想自己待著放空啊！如果你的另一半拒絕讓你有獨處的時刻，分分秒秒都要黏著你，那其實也只是消耗兩人之間感情的能量罷了。

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第6名：在你手機安裝定位軟體

控制指數：+5

有些人起初會以「可以知道你在哪裡，緊急狀況發生時才不會慌亂」為由，要求另一半在手機裡安裝定位軟體，但控制狂這麼做通常不是關心你的行蹤，只是想動不動對個「口供」，確認另一半是不是真的去了報備時說的那些地方。

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第5名：動不動就對你情緒勒索

控制指數：+3

很多關係中都有「情緒勒索」的問題存在，控制狂們善於利用對方的愧疚心理，打著「我是關心你、愛你、為你好」的名號進行情緒勒索，搭配時不時的威脅、裝可憐，讓另一半覺得應該給予回報，長久下來這樣的關係實在是很不健康，甚至會造成精神壓力。

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第4名：緊盯你在社群上的一舉一動

控制指數：+4

有些人會非常、非常關注另一半在社群平台上的一舉一動，想全盤了解你在網路上都跟哪些人互動、有哪些朋友，按讚回應追蹤通通即時關注。有時候這不是什麼壞事，畢竟想要暸解對方的生活很正常，但當關注變成嫉妒，甚至為此展開無意義的爭吵，那就過分了，畢竟在一起歸在一起，跟其他人正常的互動總不能都禁止吧。

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第3名：愛吃醋、多疑猜忌對你不信任

控制指數：+3

在感情裡偶爾「吃醋」，算是一種有點可愛的表現，讓對方知道自己很重視，偶爾吃一下醋確實能拉近彼此的關係，但太常吃就變成一件很煩人的事，畢竟沒有人喜歡動不動就被另一半猜測懷疑，不被信任的感覺超鳥，有的人還會不斷上演「你都愛別人」的獨角戲，整個就讓人相當崩潰啊！

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第2名：不斷偷看你的手機

控制指數：+2

看手機這件事情每個人感受度不同，有的人毫不在乎，有的人重視隱私，不管裡面有沒有秘密，在本人沒有允許的情況下，再愛的另一半都沒有資格一窺。控制慾很強的另一半會莫名其妙「監看」手機，動不動就拿來滑，瘋狂翻看一堆細節，一下看LINE、一下看訊息甚至問東問西，真的是一件讓人很不爽的事欸。

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第1名：你必須隨時報告行蹤細節

控制指數：+5

如果你每天無時無刻都要跟另一半報備自己的行蹤，那麼肯定是遇上了網友討論串中最極品的控制狂，談個戀愛要記得那麼多事，還要跟對方報告，實在是太高壓了啊！而且通常他們並不是真的關心你在哪跟誰做啥，只是偷偷地記起來，再根據細節確認你有沒有誆他，有時候還要你拍照給他們看。（真的好閒）

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年05月10日至2021年05月09日，共三年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『控制狂情人的表現』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」