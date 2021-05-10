快訊

綠委說美售台飛彈AGM-88免費升級？真相是…美國哪有那麼佛心！

華航確診機師曾到訪！福華「七賢吧」緊急停業7天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

愛錢還愛人？結婚被討102萬聘金 他無奈嘆：我只是小上班族

聯合新聞網 / 綜合報導
網友抱怨女友家人向他討102萬元的聘金。 圖／Ingimage
網友抱怨女友家人向他討102萬元的聘金。 圖／Ingimage

結婚是人生大事，不過若要根據傳統禮俗舉辦婚禮，恐怕就得花費一大筆錢。有網友抱怨，近日打算與女友結婚，想不到對方要求大、小聘共102萬元，加上婚紗照、喜餅、金飾、宴會等費用，算下來恐怕得花上300萬元，讓他直呼「感情是建立在金錢上的嗎？」

一名網友在PTT發文表示，他目前是一名上班族，近日打算與女友結婚，想不到女方父母要求大聘66萬、小聘36萬，加上婚紗照、喜餅、金飾、宴會等費用，恐怕得花上200到300萬元，女方父母聲稱，最後大小聘都會給女友處理。

該網友說，經過與女方溝通，感覺能談的空間不大，「因為對方父母和女友認為，這些過程都是正常的」，他也說，「目前是和女友同住，有自已的家、不用貸款，房子是我自已的，我們父母其實也都把女生當自家人，但看到這種要求真的是有苦難言，是說金錢是建立在感情之上嗎？原本以為兩個人的路是互相體諒，結果換來的卻是無情的堅持」。

該網友補充，「女友把錢看的很重，真的心很累，我們房子都有了，也整理的很好，也沒有要求女生什麼呀！一個結婚就要花上200、300萬，在一起這麼久，卻不過這幾個銀子，心累呀」。

其他網友則狂勸分手，留言表示「問一下女方嫁妝是什麼？因為古禮是互相的」、「我媽這樣跟我老公要錢的話，我第一個翻臉」、「要求全額對等的嫁妝呀」、「要聘金就要給嫁妝喔！以前人是買傢俱買車，現在有的是給現金。所以你提看看，你也可以說嫁妝收了是給你自己收著，看他們怎麼說。如果翻臉，那你真的不要賭一輩子了」。

該網友在留言中表示，「大部分錢都是女友在管，我每個月薪水的一半以上都會在她那，我有時後都會想，是不是愛錢大過於我的人，我們真的是把女方當自已人，所以當然也不會提什麼嫁妝，這樣感覺有點難看 因為畢竟要一起走下去的人，整天錢來錢去不是很好看」。

另外針對其他網友提及嫁妝一事，該網友說，「是有聽說如果真的結婚的話，對方父母會再給她女兒幾十萬，連同我的大、小聘一起給她，這樣算嫁妝還是只是單純給她女兒錢而已？我也不懂」。

結婚 聘金 PTT

延伸閱讀

「台政成北法律系」全錄取！台南女中學霸3頂大全拿正取1

外送員傳「360字長文」不想送餐上樓 網眾怒：別叫了讓他失業

逛好市多聽見大叔頻喊「比水便宜」 她跟買這一物回家卻糗了

日劇「離婚活動」瑛太演活日本自衛隊 內行人卻吐槽這點太誇張

相關新聞

愛錢還愛人？結婚被討102萬聘金 他無奈嘆：我只是小上班族

結婚是人生大事，不過若要根據傳統禮俗舉辦婚禮，恐怕就得花費一大筆錢。有網友抱怨，近日打算與女友結婚，想不到對方竟要求大、小聘共102萬元，加上婚紗照、喜餅、金飾、宴會等費用，算下來恐怕得花上300萬元，讓他直呼「感情是建立在金錢上的嗎？」

39歲男財富自由不用工作 苦惱發問「小孩會不會學壞？」

教育兒女是父母最難的課題，如何教導正確的價值觀，如何關心而不過度干涉，親子相處失一門艱深的學問。近日一名網友發文說明自己打拚多年，目前已達到財富自由，不需再上班工作。目前妻子懷孕七個月，他擔心「父母沒工作，小孩會不會學壞」而發文詢問，引起網友熱烈討論。

忍不住打小孩怎麼辦？家長與孩子的情緒課題

越來越多的資訊和研究顯示，體罰對孩子的身心狀態及親子關係，都具有相當大的破壞性，致使孩子在發展過程中，無法適當地理解他人的語言、學習適切的互動，以及發展良好的人際關係。而且打了孩子之後，並無法有效達到管教的目的，因為孩子往往只記得被打的恐懼和疼痛，忘了自己為何而被打，需要改善的行為是什麼。

生日只買蛋糕被婆婆罵不會做人 媳婦怒嗆：看到你就想吐！

婆媳問題自古以來都是難解的議題，有網友抱怨，婆婆非常愛錢，因為看不起她家境不好，經常對她冷嘲熱諷，上月為了替婆婆過生日，全家人齊聚一堂，而小叔女友家境較好，當天送了婆婆一個名牌包，想不到等到她拿出精心準備的蛋糕後，婆婆竟嗆她「不會做人」，讓她氣到當場痛罵婆婆。

7歲兒哭問「真的想生我嗎？」 胎內記憶驚曝「天上選媽」過程

小寶寶還未出世、還待在媽媽肚子裡就有記憶嗎？一名媽媽表示自己是無神論者，但7歲兒子突然在某夜連2次問她，「妳是因為想生小孩，才生我的嗎？」雖然被兒子突如其來的疑問給嚇到了，但她仍堅定地回應「媽媽絕對是在很幸福跟期待下決定讓你生下來的，不是意外，是我真的想要你才決定的」。

【相處之道】袁櫻珊／婚姻這回事

婚前，合八字的算命先生告訴我：「你們已經是二世的夫妻了，這是第三世。」先生原本是不婚族，有天卻拿了兩張A4紙求婚，上面寫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。