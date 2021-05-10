愛錢還愛人？結婚被討102萬聘金 他無奈嘆：我只是小上班族

結婚是人生大事，不過若要根據傳統禮俗舉辦婚禮，恐怕就得花費一大筆錢。有網友抱怨，近日打算與女友結婚，想不到對方要求大、小聘共102萬元，加上婚紗照、喜餅、金飾、宴會等費用，算下來恐怕得花上300萬元，讓他直呼「感情是建立在金錢上的嗎？」

一名網友在PTT上發文表示，他目前是一名上班族，近日打算與女友結婚，想不到女方父母要求大聘66萬、小聘36萬，加上婚紗照、喜餅、金飾、宴會等費用，恐怕得花上200到300萬元，女方父母聲稱，最後大小聘都會給女友處理。

該網友說，經過與女方溝通，感覺能談的空間不大，「因為對方父母和女友認為，這些過程都是正常的」，他也說，「目前是和女友同住，有自已的家、不用貸款，房子是我自已的，我們父母其實也都把女生當自家人，但看到這種要求真的是有苦難言，是說金錢是建立在感情之上嗎？原本以為兩個人的路是互相體諒，結果換來的卻是無情的堅持」。

該網友補充，「女友把錢看的很重，真的心很累，我們房子都有了，也整理的很好，也沒有要求女生什麼呀！一個結婚就要花上200、300萬，在一起這麼久，卻不過這幾個銀子，心累呀」。

其他網友則狂勸分手，留言表示「問一下女方嫁妝是什麼？因為古禮是互相的」、「我媽這樣跟我老公要錢的話，我第一個翻臉」、「要求全額對等的嫁妝呀」、「要聘金就要給嫁妝喔！以前人是買傢俱買車，現在有的是給現金。所以你提看看，你也可以說嫁妝收了是給你自己收著，看他們怎麼說。如果翻臉，那你真的不要賭一輩子了」。

該網友在留言中表示，「大部分錢都是女友在管，我每個月薪水的一半以上都會在她那，我有時後都會想，是不是愛錢大過於我的人，我們真的是把女方當自已人，所以當然也不會提什麼嫁妝，這樣感覺有點難看 因為畢竟要一起走下去的人，整天錢來錢去不是很好看」。

另外針對其他網友提及嫁妝一事，該網友說，「是有聽說如果真的結婚的話，對方父母會再給她女兒幾十萬，連同我的大、小聘一起給她，這樣算嫁妝還是只是單純給她女兒錢而已？我也不懂」。