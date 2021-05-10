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生日只買蛋糕被婆婆罵不會做人 媳婦怒嗆：看到你就想吐！

聯合新聞網 / 綜合報導
婆媳紛爭是從古到今最難解的問題。圖為婆媳問題示意圖。 圖片來源／ingimage
婆媳紛爭是從古到今最難解的問題。圖為婆媳問題示意圖。 圖片來源／ingimage

婆媳問題自古以來都是難解的議題，有網友抱怨，婆婆非常愛錢，因為看不起她家境不好，經常對她冷嘲熱諷，上月為了替婆婆過生日，全家人齊聚一堂，而小叔女友家境較好，當天送了婆婆一個名牌包，想不到等到她拿出精心準備的蛋糕後，婆婆竟嗆她「不會做人」，讓她氣到當場痛罵婆婆。

一名網友在臉書專頁靠北婆婆2.0發文表示，她有一個勢力、愛錢的婆婆，由於她家境不好，婆婆看不起她的娘家，婆婆從未正眼看過她，也經常對她冷嘲熱諷，考慮到丈夫的面子上，她對這些不友善的舉動也都忍下來。

而小叔2年前與一個有錢的女生交往，該網友說，「聽說女方家裡好幾棟房子，女方爸爸還出了一百萬讓小叔開工作室，然後分一棟房子給他們兩個住，婆婆就一直誇女方多好多好，又乖、又漂亮、嘴又甜、又勤快」。

上月婆婆過生日，全家因此齊聚一堂，小叔女友也有到場，且送給婆婆一個名牌包，作為生日禮物。在吃飽後該網友拿出準備好的生日蛋糕，想不到婆婆竟大翻白眼。

婆婆甚至轉過去對小叔女友說「都吃飽了吃什麼蛋糕啊！你還吃的下嗎？有些人就是不會做人，不會看場合，安靜點不行嗎？不說話也沒人當他啞巴啊！煩死了」。

該網友指出，她先緩和生氣的丈夫後，轉過身向婆婆怒嗆「你很有錢嗎？憑什麼在那裝貴婦看不起人？你到底以為你是誰？像你這種不尊重人的勢利鬼，我看到你才想吐，煩死了！」同時向丈夫撂下狠話「今後別想再讓我跟你媽見面！」

其他網友看完直呼「太解氣了！」有人留言「做得好！正好讓小叔女友看到婆婆真面目！」、「真是天時地利人和的時機啊！是婆婆自己在眾人面前先壞嘴拆自己的台，妳攔下老公拍桌的衝動，親自從自己的嘴裡吐出那一段話給婆聽也是過癮句句重點，為老不尊」、「真好，以後不用跟巫婆見面，今年是妳開心的母親節，值得慶祝」。

母親節 婆媳紛爭

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