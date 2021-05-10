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39歲男財富自由不用工作 苦惱發問「小孩會不會學壞？」

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友發文詢問「父母沒工作會不會影響小孩價值觀」，貼文引起網友正反討論。圖片來源／ingimage
一名網友發文詢問「父母沒工作會不會影響小孩價值觀」，貼文引起網友正反討論。圖片來源／ingimage

教育兒女是父母最難的課題，如何教導正確的價值觀，如何關心而不過度干涉，親子相處失一門艱深的學問。近日一名網友發文說明自己打拚多年，目前已達到財富自由，不需再上班工作。目前妻子懷孕七個月，他擔心「父母沒工作，小孩會不會學壞」而發文詢問，引起網友熱烈討論。

原PO在Dcard發文「有小孩的人，麻煩給個建議」，他在文中說明他目前39歲，六年前開始當包租公跟全職投資人，閒暇時間就學習水肺潛水、出國旅遊等，「我閒到連日文都考完N1，還陪我姪子姪女一起拼多益考過金證。」原本他沒給自己一定要結婚生子的壓力，去年潛水時遇到現任妻子，兩人志趣相投決定結婚。

原PO妻子目前懷孕7個月，她覺得兩人目前不需被工作綁住的生活很好，「可以一起陪小孩成長，還可以帶小孩到處玩。」但原PO的兩個哥哥勸他為了小孩的教育改變生活模式，「如果孩子一出生就看到爸媽不工作還不缺錢用，他們以過來人告訴我，這樣對小孩的教育不太好。」對此原PO覺得哥哥的話也有道理，他年輕時很辛苦才提早達到財富自由，他也了解小孩子沒有這樣的經歷，但「要我再繼續拚有點懶惰」，難以抉擇的難題讓他相當苦惱。

貼文一出引起熱議，有網友認為「正確觀念比較重要」，「你有錢不代表你要讓小孩過優渥的生活，你要教育讓小孩有正常的價值觀，不是伸手就有錢拿」、「重點不是給予多少錢，而是教育。你也有你自己的人生，不用完全為了小孩委屈求全」、「教養是一回事，我覺得教育孩子，不代表你要改變你自己的生活」、「物質窮養，心靈富養」、「我覺得讓小孩知道未來不用擔心生計也不一定是壞事，可以適性發展，像我媽媽的有錢姑姑的兩個小孩都讀音樂」。

部分網友也認同原PO哥哥的想法，「哥哥們說得很有道理，一定要讓孩子知道賺錢不容易，不然長歪是很有可能的」、「我有一個親戚跟你現在面臨的狀況一樣，太太年輕時拚生意，40歲就達到財富自由、退休；先生是軍人退休，有終生俸。他們的孩子長大之後，覺得根本不需要讀書、工作，反正爸媽留下的夠他們未來用」、「其實你哥說的是真的，真的要讓小孩知道一分耕耘一分收穫。我親戚的小孩就是被寵壞，想要什麼都給他，最後還說『反正他爸媽死後這些錢都是他的，他只是提早花，幹嘛努力？』」。

結婚 懷孕 親子 Dcard

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