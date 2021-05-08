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父母房「哥哥結婚秒換門鎖」拒給新鑰匙 遭妹狂嗆：鳩佔鵲巢

聯合新聞網 / 綜合報導
哥哥將父母的房子換大門鎖後，拒絕給新鑰匙。 圖／ingimage
哥哥將父母的房子換大門鎖後，拒絕給新鑰匙。 圖／ingimage

許多長輩的會將閒錢拿去買房投資， 對此便有一名女網友分享，自己的哥哥長年住在北部念書，而住的地方就是父母先前買的房子，然而現在哥哥已經畢業，正準備與女友論及婚嫁，便擅自開始重新裝潢、換大門鎖，但離譜的是父母要求將新鑰匙打一把給他們，以備不時之需，卻被哥哥拒絕，深怕父母不請自來。

原PO在PTT的閒聊版上發文說明，爸媽年輕時曾在北部置產，原先房子一直出租給其他人，直到前幾年哥哥上台北唸書，便讓那房子直接給哥哥住。沒想到，等到哥哥畢業後與女友論及婚嫁時，卻開始自掏腰包的重新裝修房子，還把大門鎖換新。

而爸媽得知此事後，便好意要求哥哥多打一把鑰匙，以防未來有突發事件，好方便處理，但哥哥卻不領情，深怕往後爸媽會不請自來，而自己與女友「需要私人的空間。」

「覺得哥哥根本鳩佔鵲巢，房子又不是你的，憑什麼換掉大門還不給鑰匙。」儘管原PO不能理解哥哥的作法，自己卻也沒資格插手處理。然而，看著爸媽與哥哥僵持不下，又不可能直接驅離哥哥，便想上網發文詢問「廣大的鄉民看法如何？這鑰匙到底該不該給呢？」

此文一出，不少網友紛紛給出看法，「不給鑰匙請付租金，以後這房子一半妳的」、「父母自己要寵兒，不硬起來趕他走就是沒鑰匙啊，自己寵出來的」、「現在年輕人的思維，嘖嘖」、「請爸媽跟他約法三章 房子都給你沒什麼好不相信自己」。

但也有留言說明，看房子是在誰名下才是關鍵，「叫哥哥花錢把房子買下來」、「房子掛誰的名字為主，不管住的人是誰」、「鑰匙給啊，哥哥再偷偷裝個小鎖就好」、「你哥心理估計想著，反正房子以後也是過戶給他」、「跟我家之前情況一樣，最後是爸媽有鑰匙，但要去會提前通知」。

PTT

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