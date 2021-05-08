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不讓媳婦回家祭父！親媽出馬一句話讓婆婆秒閉嘴

聯合新聞網 / 綜合報導
媳婦要回家幫爸爸做忌，卻被婆婆阻止。 圖／ingimage
媳婦要回家幫爸爸做忌，卻被婆婆阻止。 圖／ingimage

婚姻不容易，關係到兩個家庭，婆媳關係也是許多人難解的問題。一名女網友分享，親生父親下個月要做忌，媽媽到婆家禮貌告知卻反被婆婆以「我們這邊沒這個禮俗」回拒，結果原PO媽媽也不是省油的燈，用一句話直接神回婆婆，讓對方啞口無言，也意外掀起兩派網友爭論。

一名媳婦在臉書「靠北婆婆2.0」發文，最近親生父親要做忌，因此媽媽到婆家來用尊重角度告知婆婆，希望能讓原PO回娘家拜拜，但是沒想到婆婆聽到後直接回應「我們這邊是沒這個禮俗」，重複了3、4次，原PO媽媽也不是省油的燈，立刻回「你們沒有喔？啊我們是有啦，那就讓我女兒回去拜拜囉」。

原PO認為，其實自己不需要提出要求，也是會回去拜爸爸，覺得已經給婆婆面子，原本想保持晚輩該有的尊重，也漸漸變得不甘願給了，「妳自找的」。

此文一出也引起兩派網友論戰，有人支持原PO說，「真的很討厭在那邊用習俗不習俗綁人，這種人情世故就是尊重就好，什麼我家沒這種習俗」、「原PO親媽回得蠻得體的，結個婚就連父母都要斷親？那是不可能的，拿什麼八股陋習出來說項都不頂用。」、「只要『告知』婆家要回去祭拜就可以了」、「娘家媽媽也是狠角色」、「很怪！婆婆對媳婦的標準都是女人婚後不能怎樣怎樣的！」。

但也有人認為，「一般嫁出去女兒不可回娘家拜祖先，因為結婚當天有拜別祖先和父母，這種東西不要亂拜」、「正常來說是這樣沒錯，連掃墓都不能回去」、「我家兒子就是跟老婆回娘家拜，現在家中還3個趕不走，還靈異事件不斷」、「把嫁出女兒叫回拜娘家祖先那叫不懂禮數」。

兩性關係 婆媳紛爭

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