下班好累想安靜休息！他崩潰「老媽為什麼講不停」 網揭真相有洋蔥

母親節快到了，很多子女準備大餐、禮物幫媽媽過節，但媽媽們的寂寞真的有人懂嗎？有位網友在PTT女孩版發文，表示「媽媽愛刷存在感」，只要他一回到家，媽媽就講個不停，「早上吃早餐聽到隔壁桌聊什麼」、「在公司跟同事訂飲料」、「我要去看八點檔」，都是沒有重點的尬聊。偶爾他也想要安靜休息，但是沒有辦法讓媽媽安靜。

原PO表示，他搬回老家後，最困擾的不是生活習慣的磨合，而是媽媽下班一見到他就說個不停。原PO表示，下班很累想休息，還要趕隔天工作報告，告訴媽媽「可不可以安靜」，媽媽會生悶氣，安靜一陣子又故態復萌，當原PO忍不住發脾氣，媽媽又一臉委屈道歉。原PO很崩潰地問：「想休息這麼難嗎...要怎麼要讓媽媽安靜下來？」

網友表示，「媽媽這種道歉法有點讓人心疼」、「聽下來只覺得她很寂寞...你又很忙」、「 我媽也是這樣！差點以為這是我夢遊發的文」、「將心比心一下，小時候的時候你一直講話，媽媽也沒說你吵啊」、「可能要明確表達出你理解她，告訴她喜歡媽媽在，但很累的時候不想說太多話」、「她就無聊又寂寞，應該是你爸都不聊天吧」。

網友建議原PO幫媽媽找點事做，「找個什麼義工團體、學習課程，她交到朋友，你就耳根清靜了」、「課程活動給她報名下去，跟她說錢繳了不要浪費，一定要參加」、「養隻狗狗，讓她下班後去散步一小時，你也喘息一小時」、「養貓咪，讓她對貓說」、「讓她迷韓劇，你在旁邊工作，偶爾陪她一起罵壞人」、「在鄉下的話可以培養園藝，我家對面的阿伯每天修剪花草園藝，都摸個一兩個小時」、「教媽媽玩熊大農場之類的可愛經營手遊，很殺時間趣，我媽喪夫後就是玩手遊度過...後來我生了小孩給她帶」、「陪她出門運動一小時，然後回家就把自己關房間，表示你要開始忙了，希望她也早點休息」。