母親節快樂！單親爸收到女兒手寫卡片 網淚：再累再苦都值得

小寶寶還未出世、還待在媽媽肚子裡就有記憶嗎？一名媽媽表示自己是無神論者，但7歲兒子突然在某夜連2次問她，「妳是因為想生小孩，才生我的嗎？」雖然被兒子突如其來的疑問給嚇到了，但她仍堅定地回應「媽媽絕對是在很幸福跟期待下決定讓你生下來的，不是意外，是我真的想要你才決定的」。

2021-05-04 18:24