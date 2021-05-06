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母親節快樂！單親爸收到女兒手寫卡片 網淚：再累再苦都值得
母親節快樂！一名單親爸爸日前曬出女兒親手寫的卡片，用國字、注音一字一字寫出對爸爸的愛，讓他收到卡片感動不已，他分享卡片也提前祝全天下媽媽母親節快樂！
一名單親爸爸在臉書社團「爆廢公社」曬出女兒送給自己的卡片，內容用國字、注音寫著「親愛的爸爸：父親節快樂，爸爸謝謝您每天載我們去上學，謝謝您幫我們煮好多好好吃的飯，謝謝您陪我玩玩具，祝你平平安安」，下方還畫著爸爸與女兒的合照，還畫上紅色愛心表達對爸爸的愛。
單親爸爸看著女兒送的卡片相當欣慰，網友們看了也感動直呼，「再累再辛苦也值得」、「不只感動，眼眶都紅了，到現在我還是珍藏著，一切放心中」、「之前還是單親身份的時候，女兒也是寫給我，感動到不行，所有卡片紙條全部都還留著」、「單親爸爸身兼母職辛苦了～母親節快樂！！」、「我小孩的學校把這段期間稱作『父母節』，我覺得很好，除了單親家庭，連隔代教養的阿公阿嬤都照顧到了！」
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