聽新聞
test
0:00 / 0:00
結婚禮金包一萬二！男友要求「AA制」 她怒：打腫臉充胖子
結婚時禮金要包多少一直是許多人的困擾，一名網友因朋友結婚要包多少禮金而跟男友吵架，男友認為必須包高於行情比較有面子，且要求禮金要「AA制」一人出6000元，令她相當無奈，於是想問問網友們這樣是否合理。
一名網友在PTT「Boy-Girl版」發文，一位不太熟的友人要結婚了，男友認為禮金應該包高於行情和交情比較有面子，但她卻認為沒必要打腫臉充胖子，兩人因此意見不合吵架，男友還提出禮金要均分，一人出6000元，兩人包12000元，但她表示最多只願意出3000元，男友認為她不懂人情也不體諒，於是想問問網友們，「強迫高於行情禮金AA制合理嗎？」。
網友紛紛痛批男方，「是我乾脆就不去，你自己出」、「這個很適合分手啊，分了也不用包，自己朋友包3600也可」、「第一次聽到這種還要逼人家AA的，實在有夠扯」、「建議友人早點看開吧 ！下一個會更好，這價值觀要走到能一起結婚、辦婚禮不簡單」、「婚禮就是誰朋友誰包，這種男的建議直接放生，有夠傻眼」、「自己要打腫臉充胖子就去，幹嘛連別人的臉一起打」。
有網友則表示，誰的朋友結婚誰包禮金，「共同的友人嗎？只是情侶分開包吧！也要看帖子，如果朋友沒收到帖子不用包、不用出席」、「包一萬二？有生意往來才會包到這麽大包吧」、「不熟的老實說都是浪費錢」、「12K是要拜把兄弟等級的行情吧」、「行情就是通常只有親戚才會包到1萬2啊...這算什麼行情？很好的朋友通常都6000、6600算很厚的禮」、「包太大，以後對方回禮壓力會很大」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言