結婚禮金包一萬二！男友要求「AA制」 她怒：打腫臉充胖子

「保持冷靜，不要被對方的話影響。」一名女網友日前分享從「被分手」到復合男友的過程，並列出8項如「找到分手原因」、「斷聯一陣子」等「復合攻略」，希望能幫助情侶間的感情問題，引來不少網友大讚實用，還紛紛想向該名網友「討LINE」聊聊內心事。但她也提到「我說的也都不一定符合你的對象～ 一定要再自己多判斷喔。」

2021-05-06 12:43