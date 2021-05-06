被甩女子曝8招「復合攻略」勾回男友心！感情更加甜蜜了

「保持冷靜，不要被對方的話影響。」一名女網友日前分享從「被分手」到復合男友的過程，並列出8項如「找到分手原因」、「斷聯一陣子」等「復合攻略」，希望能幫助情侶間的感情問題，引來不少網友大讚實用，還紛紛想向該名網友「討LINE」聊聊內心事。但她也提到「我說的也都不一定符合你的對象～ 一定要再自己多判斷喔。」

一名女網友日前在Dcard發文提到自己脾氣很差，加上對方家人不希望男方交女友後影響課業等因素，被交往1年多的男友分手。她事後反省自己並未好好珍惜對方，「其實我男友條件也不是說真的好到不行，但和他相處很自在很開心，才決定說什麼都要把他追回來。」整理出8項復合撇步，表示這祕訣雖然是耍心機，但自己也要做出彌補跟努力，「讓他看見你的心意！」、「會給他空間，不把他搞得裡外不是人」。

8項復合攻略如下：

1.找到分手原因

「不論對方是不是死都不講，一定要知道真正的分手原因是什麼」，提到如果是對方完全不愛了或是劈腿，「你做什麼都沒用」。

2與對方「斷聯一陣子」

她建議這段期間可以Po外出遊玩、逛街的「限時動態」，「重點要正面！看起來不可以悲觀」、「不要發心情文」。

3.做他喜歡的，不做他不喜歡的

她澄清不是為了對方改變自身喜好，像是男方喜歡她做的菜，可以多Po料理照片，「提升他對妳的好感度」。

4.找事情聯絡

可觀察對方在分手後是否有和交往前做不一樣的事，「對方若跟平常不一樣，代表他內心動搖，差不多就可以找事情聯絡他了」。

5.從朋友開始

與對方見面時，不能被對方的冷淡打擊，「這時候退縮就輸了」，「講完事情後，可以問他過得怎樣」，開開小玩笑，讓對方卸下心防。

6.改變自身想法

她認為既然找出分手原因，「用跟以前在對方印象中，完全相反的處事方式」相處，也會有好發展。

7.約出去好好表現

她提到，對方若願意出來，自己可以集前面6項之事「當面執行給他看」，藉機改頭換面，剪個頭髮、減個肥，讓對方感受到自己的不同。

8.順其自然

除了改變自己外，讓對方也能改變想法，「不只是對方說了很愛我，我也感受到（自己）還是很愛他，調整後的相處方式也很舒服，不會像以前一樣天天吵架！」相處變得更曖昧，更有機會讓自己或是對方提復合，「更知道到底怎麼談戀愛，也會更成熟，學習到很多！」

該文引來不少網友向該名女子討LINE期盼解決感情問題，也有網友理性總結，「記得嗎？你們的感情結束了！但現在結束不代表永遠結束了，回到原本他喜歡你的樣子，做好你自己，別顧慮他別在意他的反饋。」、「把自己顧好了感情才會順遂，把問題解決了，感情才有走到最後的基礎。」