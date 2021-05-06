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前男友找上門！人夫「6年秘密」曝光 妻崩潰想離婚網力挺

聯合新聞網 / 綜合報導
一名人夫因前男友找上門，被老婆發現自己是男同志，老婆得知後想要離婚，令這位人夫相當懊惱，不知該如何是好，引起許多網友討論。圖／ingimage
一名人夫因前男友找上門，被老婆發現自己是男同志，老婆得知後想要離婚，令這位人夫相當懊惱，不知該如何是好，引起許多網友討論。圖／ingimage

夫妻之間需互相扶持才能維繫感情，若有所隱瞞恐怕會導致感情破裂。一名人夫因前男友找上門，被老婆發現自己是男同志，老婆得知後表示想要離婚並把小孩帶走，令這位人夫無法理解，自己為家裡做了許多事，但老婆卻不諒解，引起許多網友討論。

一名網友在「靠北婚姻2.0」發文，他結婚已6年，自認是個好丈夫、好父親，沒有不良習慣、從不家暴也沒外遇、不愛亂花錢，周末會待在家陪小孩，嗜好則是打遊戲、健身、看電影，偶爾和兄弟喝兩杯，假日會幫忙做家事，疫情前每年都會帶老婆小孩去國外旅遊、拿到獎金會先給老婆買禮物、逢年過節也不忘給岳父岳母送禮也沒做過對不起這個家的事，但最近前男友找上門被老婆發現自己是男同志，老婆想要離婚並認為自己被受騙，想要把小孩帶走。

原po認為對老婆好，有朝一日老婆也會願意體諒並嘗試了解自己，老婆認為自己很可憐，並詢問他「是否從未愛過自己、只把自己當生子工具？」，原po很委屈，自己一直在努力、忍耐，保證婚後對老婆一直忠誠、一直把老婆當家人愛護、一直是孩子心中的好爸爸，「為什麼這個檻你不願意跟我一起過？說好的甘苦與共呢？說好的風雨同路呢？」，令原po相當懊惱，不知該如何是好。

此文一出，網友紛紛痛批原po，「老婆真的還滿可憐的，你對你老婆沒愛情，所以覺得純當家人可以忍受，但是你老婆應該對你有愛情卻永遠得不到，真的很可憐，如果你沒有騙婚的話，她也找得到愛她的人共組家庭，而不是當家人室友」、「結婚之前就不該有任何欺騙，也不是你事後你努力付出就能彌補過去已發生的事，況且你也白白浪費老婆的青春歲月，不是每個人都可以接受還要原諒你，醒醒吧！」、「忍耐在婚姻中就是一個NG的字眼！」、「幸福是勉強不來的，愛是每段婚姻的起点，不愛了還耍陪你演戲，何苦為難女人」、「一開始就該讓她知道，她願意接受，現在也不會鬧得如此僵」。

有網友則建議，可以找時間和對方溝通「如果你真的還想跟她過下去，找個時間機會長談吧！聽聽她的想法，說說你的心裡話，祝福你」。

同志 婚姻 結婚

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