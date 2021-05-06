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婆婆買房大方登記媳婦名下 網揭背後心機：算超精

聯合新聞網 / 綜合報導
婆婆買房給小姑，卻又要媳婦繳房貸、水電、房屋稅，讓她大感不滿。 圖／ingimage
婆婆買房給小姑，卻又要媳婦繳房貸、水電、房屋稅，讓她大感不滿。 圖／ingimage

自古以來，婆媳問題總是讓人難以解決，加上婆婆對待女兒、媳婦兩樣情，更會讓人無法接受。有一名婆婆，大方付頭期款幫單身小姑買房，但剩下的20年房貸卻要媳婦來繳，而小姑自己吃好用好，開名車全身名牌，讓媳婦感到超級火大。

一名媳婦在臉書社團「靠北婚姻2.0」發文說，婆婆今年幫單身小姑付了頭期款買房，房子堅持登記在媳婦名下，因此也順利成章要求媳婦要付完剩下的20年房貸，連水電、房屋稅都要求要她繳。

媳婦指出，老公說幫小姑買房是為了減輕她的負擔，但是小姑單身一人，又自己開店，吃好用好，開名車全身名牌，有錢到跟朋友吃飯都是她買單，反觀自己有兩個小孩，老公在家拿少少的錢，其他開銷要她自己負擔，減輕小姑房租壓力，也只是讓她生活更加奢華，「她會感謝你嗎？不會」。

媳婦抱怨，自己買東西都要再想過，捨不得花，而老公還一副自己擔負大責，呵護妹妹的樣子，自己薪水只有5萬元，有時後才要啃老本才能應付開銷，「真的夠了，我真的累了」，跟老公說也只會得到「錢在賺就好不用擔心」這類答案，讓她聽了超級火大，「老公減少妹妹負擔，重重增加我的壓力，得來的是什麼？」。

網友看了也說，「他們家是算的精，妳繳，以後還是孩子的，孩子的還是他們的，所以妳的位置是他們的工具人」、「把房子賣掉，頭期款還給婆婆！老公、婆婆小姑沒付錢的叫她們閉嘴」、「妳的名字也沒用啦，婚後買屬於妳跟妳老公的共同財產，除非頭期款有佔房價一半，不然你是在付心酸的唷」。

也有人認為，「一開始沒踩好底線就大錯特錯了，如果妳只是抱怨而沒有任何作為，那也只能是抱怨」、「妳自己答應的怪誰」、「妳該清醒了」、「跟她收房租啊，親兄弟都要明算帳了，何況是小姑」。

婆婆 兩性關係 媳婦 買房

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