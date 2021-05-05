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夫妻開房準備恩愛！寶寶狂哭無奈播佛經 老公投降了

聯合新聞網 / 綜合報導
一名爸爸近日與老婆到汽車旅館卻碰上寶寶狂哭，萬般無奈只好拿出手機開始播佛經。 圖擷自爆廢公社
一名爸爸近日與老婆到汽車旅館卻碰上寶寶狂哭，萬般無奈只好拿出手機開始播佛經。 圖擷自爆廢公社

不少情侶會到汽車旅館開房間，但婚後還能照樣帶著小嬰兒「恩愛」嗎？一名爸爸近日公開與老婆的慘痛經驗，兩人準備開戰卻碰上寶寶狂哭，萬般無奈只好拿出手機開始播佛經，直到小孩安靜下來，爸爸苦笑說「現在我什麼感覺也沒有了」，讓老司機們秒回「小孩表示：暫時不想要弟妹XD」。

一名爸爸在臉書「爆廢公社發文，表示自己帶著老婆孩子到汽車旅館打算享受魚水之歡，不料寶寶躺在床上狂哭一發不可收拾，「只好放佛經給他聽⋯⋯現在我什麼感覺也沒有了」，還打趣說「第一次汽車旅館放佛經成就get」。

照片中可見該爸爸裸上身蓋著棉被，貌似投降的雙手拿面紙摀住自己臉，而床鋪一旁躺著寶寶面朝手機方向，像是成功被佛經旋律吸引，還加碼貼出影片證明「兒子真的開始放佛經以後睡得超好，我甚感欣慰⋯⋯」。

還有碰過類似經驗的媽媽留言「我上次睡汽旅鵝子（兒子）也是一直哭鬧（平常不會），我也是在心裡狂念阿彌陀佛😥」，網友們也笑翻說「你兒子為你好，他要你冷靜」、「身心靈都淨化了」、「嗡嘛呢唄咪吽！聽整晚也能幫前面別人家的子子孫孫超渡」。

爆廢公社

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