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她曝房貸加開銷 夫妻月入十萬「完全不敢生小孩」

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友發文分享夫妻合計月薪十萬，但因目前仍在背房貸，兩人有時候月存不到一萬，讓她完全不敢考慮生小孩。示意圖／ingimage
一名女網友發文分享夫妻合計月薪十萬，但因目前仍在背房貸，兩人有時候月存不到一萬，讓她完全不敢考慮生小孩。示意圖／ingimage

近來台灣少子化的問題越趨嚴重，美國CIA近日公布110年全球人口生育率預測報告，台灣以生育率1.07人拿下全世界「最低」的排名。然而少子化問題源自社會結構對於青年成家、生育並不友善，近日一名女網友發文，說明即便夫妻月薪合計有十萬，依舊不敢生小孩，貼文一出引起網友熱烈討論。

原PO在Dcard發文「夫妻加起來10萬薪資，不敢生小孩」，她在文中說明目前新婚半年，夫妻當初規劃先買房再登記結婚，即便兩人買房價格合理，公婆也有金援，「買房砸下了非常多積蓄，以至於兩個人存款所剩不到40萬，暫時不辦婚宴先登記。」兩人討論後，決定預存一年再辦婚宴。

但原PO最近常聽到身邊親朋好友說「可以先生個小孩再辦婚宴」之類的話，讓她相當不敢置信，因為身邊已婚朋友都說一場婚宴要準備4、50萬比較保險，「我跟先生都覺得生小孩就是開始花錢了啊，根本存不了錢辦婚宴。」婚宴之外，房貸也讓夫妻兩人喘不過氣，「所有貸款加生活開銷，有時候月底兩個人所剩不到一萬，而且我們是不買奢侈品，也幾乎不出去玩的夫妻⋯。」原PO直言「我真的覺得完完全全不敢生小孩，覺得生小孩兩個人的生活會變更吃緊更可怕⋯。」

貼文引起許多網友回覆，「金錢真的是一大考量」、「10萬養小孩可能勉強可以收支平衡，但存不到錢」、「我跟老公也有揹房貸，我們的共識就是月薪15萬才生」、「真的，我跟我男友說，至少兩個人加起來要10萬才能結婚，但生小孩至少要15萬⋯」、「養孩子爆炸貴，光是懷孕期間的產檢、超音波、羊膜穿刺、高層次、營養品、生產費用，就非常驚人」、「另一半年薪跟我加起來約600萬台幣，還是不敢生小孩，因為她想要給小孩最好的資源，短期應該要等買完房再說了」。

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