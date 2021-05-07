北市準公幼2.0上路！月費3500元、每園再補助140萬

【編輯：武美齡】

家長替孩子挑選幼兒園時，多會注重教學環境、師資、學費等條件，北市府教育局宣布準公共幼兒園2.0上路，自110年8月起，一般家庭每月繳費不超過3,500元，且為提升幼兒園環境設施，每園最高可申請140萬元設施、設備補助款。

台北版準公共幼兒園2.0到底在做什麼？

1.台北市準公共幼兒園招收名額

招收名額逐年增加，108學年度起，推動台北版準公共幼兒園，鼓勵私立幼兒園簽約加入準公共幼兒園，109學年度已有108間幼兒園簽約加入準公共幼兒園，共提供7,417名招收名額。

2.穩定幼兒園人事，教師及教保員薪資方案

照顧幼兒需耗費時間和心力，還得具備專業知識，但幼兒園教師卻有薪資偏低的狀況。為穩定幼兒園教師人事，北市自109學年度起推動「共同支付教師及教保員薪資方案」，包括補助60至100萬元提升薪資經費、教師及教保員逐年提升薪資經費等，鼓勵準公共幼兒園教保服務人員薪資至少達3萬3千元。

北市推動「Copay－共同支付教師及教保員薪資方案」，鼓勵準公共幼兒園教保服務人員薪資至少達3萬3千元。

3.收費調降有感

自110年8月起，準公共幼兒園收費較過去再調降，一般家庭每月繳費不超過3,500元、第二名子女每月收費再減1,000，只需繳交2,500元，第三名以上子女每月只需繳交1,500元。

4.每位孩子免費圖書2本

110年簽約期間自5月開始，5月31日之前簽約，幼兒園將享有一次性的設施設備加碼補助10萬元以及每名幼生2本圖書。

110年5月起，北市簽約之準公共幼兒園補助每名幼生2本圖書。

5.提供最高140萬元設施、設備補助款

110學年度是新一期準公共幼兒園契約，再擴大補助所有簽約加入的準公共幼兒園設施設備補助款，最多可補助140萬，北市府希望能鼓勵更多私幼加入準公共幼兒園的行列，提供更多家長優質平價的教保服務。

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