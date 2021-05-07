快訊

熟齡離婚女倍增 媽媽追求自我孩子也祝福

印度經日本返台航班上午已抵松山 醫療包機16:50抵桃機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

街訪全職媽媽有多慘？連去超商喝個飲料都覺得開心

聯合新聞網 / BabyHome
圖／ingimage
圖／ingimage

【文：武美齡、攝影：林宛儒】

超真實媽媽怒吼心聲，覺得當全職媽媽很爽的路人、親朋好友們，你有看到這些媽媽們在你背後很怒嗎？路人一句話熱怒媽媽，怒火指數最高原來是這句！媽媽們最討厭聽到老公說哪一句話？而母親節很多人都想好好休息一天，當天媽媽們最不想營業的項目是什麼？來看看街頭的媽媽們怎麼說！

小孩整天疲勞轟炸，寧願上班也不想照顧小孩？

常有不知媽媽疾苦的人們以為「全職媽媽很爽，時間都是自己掌控」，還有另一派認為「上班媽媽也很爽，只有回家幾個小時顧小孩而已」，當聽到這樣的言論，媽媽們相當不以為意，憤慨難耐的向BabyHome採訪小組大吐苦水。其中最多媽媽提到「自己是24小時營業不打烊」，不論在孩子的心理、生理上都需要給他們支持，當媽媽絕對不是件容易的事；還有媽媽表示：「我還會在半夜小孩睡著以後，自己爬起來放空，因為白天心思都在孩子身上，完全沒有自己的時間。」表達「媽媽熬的不是夜，熬的是自由」的真實想法。

此外，也不乏有全職媽媽選擇重返職場，「小孩整天疲勞轟炸，顧小孩真的太累了，所以我才決定回去上班！」但其實就算媽媽白天上班，晚上返家也少有自我時間，一位職場媽媽就無奈表示：「上班就已經很累了，下班回家要趕著接小孩，還要煮飯、處理家務，一般就寢都已經11、12點了。」此外，還有阿嬤級的媽媽說：「我寧願上班也不想照顧小孩！」

路人一句話惹怒媽媽，怒火指數最高是這句！

除了育兒生活中的疲勞不斷累積，旁人的閒言閒語更讓媽媽怒氣上升，受訪的媽媽們不約而同回應這一句最容易惹怒自己：「小孩子生病，你是怎麼帶的？」「怎麼會這樣帶小孩？」「小孩怎麼會顧到生病？」雖然有不同說法，但最終都在指責媽媽沒有盡到照顧孩子的責任。

聽到這些惹怒人的話，媽媽們一般表面上可能僅迅速帶過或轉移話題，還有人開始自我懷疑「我是不是真的不會當媽媽？」但實際上內心卻有滿腔怒火想要爆發，想要嗆聲回去的真實心聲：「不然你來帶！」

「怎麼不再生一個？」「你這胎女的，下一胎要生男的嗎？」這類型的對話也讓媽媽聽了想翻白眼，媽媽們想要回應路人：「請問你要幫忙付錢嗎？」「干你屁事阿！」句句透露炙熱的內心火氣。

一位媽媽提到，她最不喜歡聽到旁人說：「這小孩怎麼那麼黏媽媽」，讓她不禁想問「哪個小孩不黏媽媽啊！」社會一般價值觀期待女性當個好媽媽、盡母職照顧好孩子，卻又被嫌「小孩太黏媽媽」，無論怎麼做似乎旁人都不滿意。

豬隊友別再說這些話，媽媽需要被同理

許多媽媽都希望有神隊友老公，夫妻分工合作支持育兒、家事等工作，但若老公說出這些話，也非常容易導致媽媽們理智線斷裂。

當問到「最討厭聽到老公說哪一句話？」媽媽們回應相當多元，例如「好，我等一下會做」，但其實根本就沒有做，於是演變為吵架收場。「我上班很累耶」這句老公無敵經典擋箭牌台詞也讓老婆惱怒，即便全職在家照顧孩子的老婆說明自己真的需要支援，但老公還是可能再頂嘴補槍「不然妳來上班啊！」若老公們想要安太座，切記這些話別再說出口，多用實際的行動來表現你是個愛家愛妻的好老公、好爸爸。

母親節媽媽不營業！最不想做這件事

好好放假一天，是許多為了孩子、家庭做牛做馬的媽咪們最想要的母親節禮物，若擁有一天假期，媽咪們會想做哪些事呢？「不想照顧小孩，好想出去逛街、看電影。」「絕對是不要帶小孩，去按摩放鬆、跟姊妹吃飯。」「不想要洗衣服，小孩衣物沾到油漬、顏料超難洗，要是有可以一次可以洗乾淨的清潔用品就太好了！」

還有許多媽媽提到母親節最不想做的事是「不要去公婆家」「不用伺候長輩」，以及「只要不要照顧小孩，就算去附近超商喝個飲料都很開心。」「想要睡到自然醒，下一次睡到自然醒的機會可能要到孩子結婚生子的那一天吧。」

英國一項研究發現，媽媽們平均每天只有17分鐘的「自我時間」，長期下來會筋疲力盡、抑鬱，專家建議媽媽們一定要替自己找到喘息的機會，適時的尋求幫助，並放下罪惡感、不給自己太高的標準造成壓力，「為自己安排時間。它不僅能讓你保持清醒，還能讓你成為一個更好的媽媽。」

【延伸閱讀】

調查：2021年媽媽母親節最想要的禮物有8樣

媽媽日均僅17分鐘「自我時間」，專家：長期會筋疲力盡、抑鬱

全職媽媽 母親節 職場

延伸閱讀

影／中社花市季節限定南瓜節 媽媽母親節入園半價優惠

影／因應周日母親節 盧秀燕：台中這些場所防疫加嚴

影／母親節挽救生育率 婦團籲改革育兒制度

台灣文創輕奢珠寶CP值高 年輕媽媽也優雅過母親節

相關新聞

不讓媳婦回家祭父！親媽出馬一句話讓婆婆秒閉嘴

婚姻不容易，關係到兩個家庭，婆媳關係也是許多人難解的問題。一名女網友分享，親生父親下個月要做忌，媽媽到婆家禮貌告知卻反被婆婆以「我們這邊沒這個禮俗」回拒，結果原PO媽媽也不是省油的燈，用一句話直接神回婆婆，讓對方啞口無言，也意外掀起兩派網友爭論。

【章魚法官來說法】張瑜鳳／兩個媽媽

妹妹很認真在做卡片，媽咪偷瞄到了「親愛的媽咪，感謝妳……」好感動。可是左盼右盼，怎麼還沒有給我？

街訪全職媽媽有多慘？連去超商喝個飲料都覺得開心

超真實媽媽怒吼心聲，覺得當全職媽媽很爽的路人、親朋好友們，你有看到這些媽媽們在你背後很怒嗎？路人一句話熱怒媽媽，怒火指數最高原來是這句！媽媽們最討厭聽到老公說哪一句話？而母親節很多人都想好好休息一天，當天媽媽們最不想營業的項目是什麼？來看看街頭的媽媽們怎麼說！

北市準公幼2.0上路！月費3500元、每園再補助140萬

家長替孩子挑選幼兒園時，多會注重教學環境、師資、學費等條件，北市府教育局宣布準公共幼兒園2.0上路，自110年8月起，一般家庭每月繳費不超過3,500元，且為提升幼兒園環境設施，每園最高可申請140萬元設施、設備補助款。

下班好累想安靜休息！他崩潰「老媽為什麼講不停」 網揭真相有洋蔥

母親節快到了，媽媽們的寂寞誰知道？有位網友在PTT發文，表示「媽媽愛刷存在感」，只要他回到家，媽媽就對他講個不停，「早上吃早餐聽到隔壁桌聊什麼」、「在公司跟同事訂飲料」、「我要去看八點檔」，都是沒有重點的尬聊。偶爾他也想要安靜休息，但是沒有辦法讓媽媽安靜。

【家庭好時光‧網路徵文】家副編輯室／日常儀式

度過繁忙的日復一日，你我或許漸漸遺忘或不再看見生活中細微的美好。一束花、一杯茶、一頓不奢華卻細心烹調的餐食，甚至是一句話...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。