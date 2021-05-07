街訪全職媽媽有多慘？連去超商喝個飲料都覺得開心

【文：武美齡、攝影：林宛儒】

超真實媽媽怒吼心聲，覺得當全職媽媽很爽的路人、親朋好友們，你有看到這些媽媽們在你背後很怒嗎？路人一句話熱怒媽媽，怒火指數最高原來是這句！媽媽們最討厭聽到老公說哪一句話？而母親節很多人都想好好休息一天，當天媽媽們最不想營業的項目是什麼？來看看街頭的媽媽們怎麼說！

小孩整天疲勞轟炸，寧願上班也不想照顧小孩？

常有不知媽媽疾苦的人們以為「全職媽媽很爽，時間都是自己掌控」，還有另一派認為「上班媽媽也很爽，只有回家幾個小時顧小孩而已」，當聽到這樣的言論，媽媽們相當不以為意，憤慨難耐的向BabyHome採訪小組大吐苦水。其中最多媽媽提到「自己是24小時營業不打烊」，不論在孩子的心理、生理上都需要給他們支持，當媽媽絕對不是件容易的事；還有媽媽表示：「我還會在半夜小孩睡著以後，自己爬起來放空，因為白天心思都在孩子身上，完全沒有自己的時間。」表達「媽媽熬的不是夜，熬的是自由」的真實想法。

此外，也不乏有全職媽媽選擇重返職場，「小孩整天疲勞轟炸，顧小孩真的太累了，所以我才決定回去上班！」但其實就算媽媽白天上班，晚上返家也少有自我時間，一位職場媽媽就無奈表示：「上班就已經很累了，下班回家要趕著接小孩，還要煮飯、處理家務，一般就寢都已經11、12點了。」此外，還有阿嬤級的媽媽說：「我寧願上班也不想照顧小孩！」

路人一句話惹怒媽媽，怒火指數最高是這句！

除了育兒生活中的疲勞不斷累積，旁人的閒言閒語更讓媽媽怒氣上升，受訪的媽媽們不約而同回應這一句最容易惹怒自己：「小孩子生病，你是怎麼帶的？」「怎麼會這樣帶小孩？」「小孩怎麼會顧到生病？」雖然有不同說法，但最終都在指責媽媽沒有盡到照顧孩子的責任。

聽到這些惹怒人的話，媽媽們一般表面上可能僅迅速帶過或轉移話題，還有人開始自我懷疑「我是不是真的不會當媽媽？」但實際上內心卻有滿腔怒火想要爆發，想要嗆聲回去的真實心聲：「不然你來帶！」

「怎麼不再生一個？」「你這胎女的，下一胎要生男的嗎？」這類型的對話也讓媽媽聽了想翻白眼，媽媽們想要回應路人：「請問你要幫忙付錢嗎？」「干你屁事阿！」句句透露炙熱的內心火氣。

一位媽媽提到，她最不喜歡聽到旁人說：「這小孩怎麼那麼黏媽媽」，讓她不禁想問「哪個小孩不黏媽媽啊！」社會一般價值觀期待女性當個好媽媽、盡母職照顧好孩子，卻又被嫌「小孩太黏媽媽」，無論怎麼做似乎旁人都不滿意。

豬隊友別再說這些話，媽媽需要被同理

許多媽媽都希望有神隊友老公，夫妻分工合作支持育兒、家事等工作，但若老公說出這些話，也非常容易導致媽媽們理智線斷裂。

當問到「最討厭聽到老公說哪一句話？」媽媽們回應相當多元，例如「好，我等一下會做」，但其實根本就沒有做，於是演變為吵架收場。「我上班很累耶」這句老公無敵經典擋箭牌台詞也讓老婆惱怒，即便全職在家照顧孩子的老婆說明自己真的需要支援，但老公還是可能再頂嘴補槍「不然妳來上班啊！」若老公們想要安太座，切記這些話別再說出口，多用實際的行動來表現你是個愛家愛妻的好老公、好爸爸。

母親節媽媽不營業！最不想做這件事

好好放假一天，是許多為了孩子、家庭做牛做馬的媽咪們最想要的母親節禮物，若擁有一天假期，媽咪們會想做哪些事呢？「不想照顧小孩，好想出去逛街、看電影。」「絕對是不要帶小孩，去按摩放鬆、跟姊妹吃飯。」「不想要洗衣服，小孩衣物沾到油漬、顏料超難洗，要是有可以一次可以洗乾淨的清潔用品就太好了！」

還有許多媽媽提到母親節最不想做的事是「不要去公婆家」「不用伺候長輩」，以及「只要不要照顧小孩，就算去附近超商喝個飲料都很開心。」「想要睡到自然醒，下一次睡到自然醒的機會可能要到孩子結婚生子的那一天吧。」

英國一項研究發現，媽媽們平均每天只有17分鐘的「自我時間」，長期下來會筋疲力盡、抑鬱，專家建議媽媽們一定要替自己找到喘息的機會，適時的尋求幫助，並放下罪惡感、不給自己太高的標準造成壓力，「為自己安排時間。它不僅能讓你保持清醒，還能讓你成為一個更好的媽媽。」

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