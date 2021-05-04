聽新聞
test
0:00 / 0:00
性感短裙現身夜店被人壓牆狂吻 「她」一句話令對方嚇呆立馬回家
夜店是不少人喜愛前往放縱自己的地方，但狂歡背後切記小心不要找錯對象！台灣有網友分享自己身穿火辣度爆燈的緊身迷你連身裙到夜店，其間被1名不到20歲的小弟弟搭訕，而且轉頭就被拉到夜店的角落狂吻。小弟弟以「硬了」表示自己興之所至時，樓主就秒回「我也是」，令兩人身處的氣溫由火辣辣的熱情變成結冰的低溫，結局更是尷尬到不行！
樓主在Dcard討論區上以「曾經在夜店發生過的荒謬事」為題發文，分享在夜店發生過的尷尬事：
帖文內容令網民笑翻天，引來熱烈回應，有人笑言當時的情況就是「男上加男」、「左右為男」，而且沒有「迎男而上」，實在太可惜了。另外亦有人認為小弟弟被樓主嚇怕了，難免會因而有心理陰影。
延伸閱讀：
台女大曬男友偽娘照 輕鬆駕馭腿環水手服 Cos冰雪女王美到窒息
日本鬍鬚大叔神手化妝變超萌偽娘 網民高呼驚奇：女生也心動了！
文章授權轉載自《香港01》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言