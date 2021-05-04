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性感短裙現身夜店被人壓牆狂吻 「她」一句話令對方嚇呆立馬回家

香港01 / 卓柏安
圖為台灣的夜店情景。此為示意圖，聯合報系資料照
圖為台灣的夜店情景。此為示意圖，聯合報系資料照

夜店是不少人喜愛前往放縱自己的地方，但狂歡背後切記小心不要找錯對象！台灣有網友分享自己身穿火辣度爆燈的緊身迷你連身裙到夜店，其間被1名不到20歲的小弟弟搭訕，而且轉頭就被拉到夜店的角落狂吻。小弟弟以「硬了」表示自己興之所至時，樓主就秒回「我也是」，令兩人身處的氣溫由火辣辣的熱情變成結冰的低溫，結局更是尷尬到不行！

樓主在Dcard討論區上以「曾經在夜店發生過的荒謬事」為題發文，分享在夜店發生過的尷尬事：

帖文內容令網民笑翻天，引來熱烈回應，有人笑言當時的情況就是「男上加男」、「左右為男」，而且沒有「迎男而上」，實在太可惜了。另外亦有人認為小弟弟被樓主嚇怕了，難免會因而有心理陰影。

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文章授權轉載自《香港01》

夜店 Dcard

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