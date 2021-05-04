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日本女生洗米一舉動引來男友破口大罵 家電商稱OK
一名日本女子因直接使用電鍋的內鍋洗米，惹來男友破口大罵，指她會導致內鍋被「刮花」。她將此事分享到網上論壇惹來網民熱烈討論。日本朝日電視台晨間節目《羽鳥慎一早安秀》訪問多間電器生產商，它們多認為用電飯煲內鍋洗米不會構成損害。
這位被男友責罵日本女網友2月在《發言小町》論壇上發文，男友日前看到她用飯鍋的內鍋洗米，大罵她這樣刮花內鍋。她因此覺得十分委屈。
這個小小的貼文在Twitter及5ch等社交媒體引發熱烈討論。認為用內鍋洗米沒問題的人認為，小時候就是看着母親和祖母這樣做，家電銷售員也說，這樣做不會傷及內鍋，更說如另外用篩籃洗米，米會卡在籃子的小坑中。「反對派」則指出，此舉不僅會令內鍋的使用壽命縮短，而且洗米也不方便。用家將水倒出來時，要用手擋住可能流出的米粒。
《羽鳥慎一早安秀》就此特別邀請多間電飯煲商解答網民的疑問，象印、虎牌、日立、三菱電機、SHARP及Panasonic稱，可用內鍋洗米；BALMUDA則稱，洗米時不用內鍋確實能增長其使用壽命。
本日4/22放送「炊飯器の内釜で米を研ぐのはガサツ？」— 羽鳥慎一モーニングショー (@morningshow_tv) April 22, 2021
炊飯器の内釜で米を研いだところ、『釜に傷が付くだろ、どんな神経してるんだ！と彼氏に怒られました』と”ガサツ”扱いされた女性。
ネットの掲示板では意見が真っ二つに！
街の人々に聞いたところ、同じくザル派／内釜派で意見が分かれました。 pic.twitter.com/lpSAikOU5K
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文章授權轉載自《香港01》
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