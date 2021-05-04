快訊

比爾蓋茲離婚後財產怎麼分？比貝佐斯案例更棘手

聽新聞
test
0:00 / 0:00

她怨男友親密時每個動作都要徵求同意 事後還道歉「太煞風景」

聯合新聞網 / 綜合報導
國外一名男子性行為時每個動作都會徵求女友許可，讓女友不勝其擾。圖／取自：ingimage（示意圖，非當事人）
國外一名男子性行為時每個動作都會徵求女友許可，讓女友不勝其擾。圖／取自：ingimage（示意圖，非當事人）

國外一名19歲女子日前在社群平台提到，19歲男朋友在性愛過程每一步驟都會徵詢她的同意好比：「我可以撫摸妳這裡嗎？」、「我要把手放在這裡好嗎？」且事後還會向女子道歉。女子起先覺得男友只是個好人，已多次告知男友不必做這些事，但對方仍然這麼做，讓女子不勝其擾且覺得很「煞風景」，不知是否該跟男友提分手

一名快40歲的網友superunsubtle表示自己始終對性能力充滿自信，但若遇到性伴侶沒有熱情回應，或變得安靜時，「會跟原PO男友做一樣的事。因為很難判斷性伴侶當下享受或不喜歡某個姿勢。」認為原PO男友或許誤讀原PO的提示。建議原PO再找男友好好談一談。

網友TedKasane提到男人常讀不懂女人的心思，女人則擔心太過坦白會傷害對方，認為如果原PO愛男友，「就要一起努力尋找解套，也許男友會這麼做是因為過去有不好的經歷。」

網友dothepingu指出：「原PO應該直接告訴男友妳的感受以及讓妳感到舒適的方式。原PO可以在過程中主動說些鼓勵的話好比『請碰我那裡、我喜歡、請繼續這麼做』。要男友傾聽信號，並以讓你們都感到舒適的方式交流，而不僅僅是他問妳答。原PO可以跟男友談談性愛過程中想要什麼，並詢問他過去的經歷。男友會在事後道歉聽起來像是他曾有某種恐懼或創傷，或許須要找諮商師協助。」

性愛 分手

延伸閱讀

未婚妻前男友傳過往性愛影片挑釁！ 他崩潰：如何擺脫內心陰影？

偷偷去麥當勞「太想吃雞塊了！」 吃素男友指她出軌硬要分手

分手後她驚覺懷孕 男聯手現任不孕女友逼迫「交出小孩」

爸媽趁孩子上課拍色情片 大方跟其他家長聊性事

相關新聞

分居卻懷了老公的孩子…大嫂通風報信 男怒斥妻：妳要偷偷墮胎？

國外一名31歲女子日前發現懷了分居1年丈夫的孩子，女子的大嫂將此事告知女子丈夫，讓對方以為女子會偷偷跑去流產。女子最終向丈夫吐實，丈夫大怒質疑女子是否原本打算隱瞞這件事。女子後來搬去跟丈夫住，希望解決問題，丈夫卻不跟女子說話。女子表示自己不想結束這段8年的婚姻，但似乎難以挽救關係，急問網友意見。

她怨男友親密時每個動作都要徵求同意 事後還道歉「太煞風景」

國外一名19歲女子日前在社群平台提到，19歲男朋友在性愛過程每一步驟都會徵詢她的同意，且事後還會向女子道歉。

跟著專家做 「無痛」養成孩子收玩具習慣

「買玩具容易，收玩具難」，滿屋子隨處亂丟的玩具，易讓人火大。信誼基金會親子學堂主任李宜芸表示，越小建立規則，越能養成孩子...

【親子之間】俞怡萍／媽媽送我一台電鋼琴

你一定以為，這是年輕孩子寫的感謝文，錯！我已是頭髮花白的中年婦女。前幾天，高齡九十五歲的老母親陪伴我去樂器行選購，她說要...

【女性心聲】Emilia／丈夫該不該替妻子過母親節？

俗諺說「生得過雞酒香，生不過四塊板」，婦女生產的艱辛絕非小事。大寶三歲多時，我懷上二寶。但當二寶的預產期愈來愈近，我實在...

【第二人生】謝慈／老來學樂，不亦樂乎

隨著兒女各自獨立，六十多歲的母親決定重拾年輕時的夢想：學音樂。加入社區活動中心的電子琴班不夠，還無視父親的抗議，替他報名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。