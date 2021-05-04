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她怨男友親密時每個動作都要徵求同意 事後還道歉「太煞風景」
國外一名19歲女子日前在社群平台提到，19歲男朋友在性愛過程每一步驟都會徵詢她的同意好比：「我可以撫摸妳這裡嗎？」、「我要把手放在這裡好嗎？」且事後還會向女子道歉。女子起先覺得男友只是個好人，已多次告知男友不必做這些事，但對方仍然這麼做，讓女子不勝其擾且覺得很「煞風景」，不知是否該跟男友提分手。
一名快40歲的網友superunsubtle表示自己始終對性能力充滿自信，但若遇到性伴侶沒有熱情回應，或變得安靜時，「會跟原PO男友做一樣的事。因為很難判斷性伴侶當下享受或不喜歡某個姿勢。」認為原PO男友或許誤讀原PO的提示。建議原PO再找男友好好談一談。
網友TedKasane提到男人常讀不懂女人的心思，女人則擔心太過坦白會傷害對方，認為如果原PO愛男友，「就要一起努力尋找解套，也許男友會這麼做是因為過去有不好的經歷。」
網友dothepingu指出：「原PO應該直接告訴男友妳的感受以及讓妳感到舒適的方式。原PO可以在過程中主動說些鼓勵的話好比『請碰我那裡、我喜歡、請繼續這麼做』。要男友傾聽信號，並以讓你們都感到舒適的方式交流，而不僅僅是他問妳答。原PO可以跟男友談談性愛過程中想要什麼，並詢問他過去的經歷。男友會在事後道歉聽起來像是他曾有某種恐懼或創傷，或許須要找諮商師協助。」
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