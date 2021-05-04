分居卻懷了老公的孩子…大嫂通風報信 男怒斥妻：妳要偷偷墮胎？

國外一名31歲女子日前發現懷了分居1年丈夫的孩子，女子的大嫂將此事告知女子丈夫，讓對方以為女子會偷偷跑去流產。女子最終向丈夫吐實，丈夫大怒質疑女子是否原本打算隱瞞這件事。女子後來搬去跟丈夫住，希望解決問題，丈夫卻不跟女子說話。女子表示自己不想結束這段8年的婚姻，但似乎難以挽救關係，急問網友意見。

網友mercurystellium建議原PO女子要跟丈夫、大嫂保持距離，因為兩人都不會為原PO著想，認為「不要在這個混亂場景生下孩子比較好。」mercurystellium說原PO女子丈夫知道她懷孕消息竟沒有立刻找原PO商量，反而不動聲色，強調「真正愛妳的丈夫會擔心妳的感覺及健康，而不是讓妳感到痛苦。原PO要好好思考丈夫在有了孩子以後，會不會拿孩子當作棋子。」

網友whittlingcanbefatal則勸原PO：「無論決定墮胎或生下來，結束婚姻都是更好的選擇。這聽起來已經是段感情虐待的關係。」

網友theresamhatch指出原PO大嫂是整件事最糟糕的腳色：「請切斷跟大嫂一切聯繫，替別人公開懷孕的事非常糟糕且不可原諒。」