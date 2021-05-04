快訊

比爾蓋茲離婚後財產怎麼分？比貝佐斯案例更棘手

分居卻懷了老公的孩子…大嫂通風報信 男怒斥妻：妳要偷偷墮胎？

聯合新聞網 / 綜合報導
國外一名女子懷了分居老公的孩子，被大嫂通風報信讓老公以為她要偷偷去墮胎。圖／取自：ingimage（示意圖，非當事人）
國外一名女子懷了分居老公的孩子，被大嫂通風報信讓老公以為她要偷偷去墮胎。圖／取自：ingimage（示意圖，非當事人）

國外一名31歲女子日前發現懷了分居1年丈夫的孩子，女子的大嫂將此事告知女子丈夫，讓對方以為女子會偷偷跑去流產。女子最終向丈夫吐實，丈夫大怒質疑女子是否原本打算隱瞞這件事。女子後來搬去跟丈夫住，希望解決問題，丈夫卻不跟女子說話。女子表示自己不想結束這段8年的婚姻，但似乎難以挽救關係，急問網友意見。

網友mercurystellium建議原PO女子要跟丈夫、大嫂保持距離，因為兩人都不會為原PO著想，認為「不要在這個混亂場景生下孩子比較好。」mercurystellium說原PO女子丈夫知道她懷孕消息竟沒有立刻找原PO商量，反而不動聲色，強調「真正愛妳的丈夫會擔心妳的感覺及健康，而不是讓妳感到痛苦。原PO要好好思考丈夫在有了孩子以後，會不會拿孩子當作棋子。」

網友whittlingcanbefatal則勸原PO：「無論決定墮胎或生下來，結束婚姻都是更好的選擇。這聽起來已經是段感情虐待的關係。」

網友theresamhatch指出原PO大嫂是整件事最糟糕的腳色：「請切斷跟大嫂一切聯繫，替別人公開懷孕的事非常糟糕且不可原諒。」

懷孕 婚姻

延伸閱讀

男怨最好朋友讓16歲妹妹懷孕 痛斥太孬：他還不敢親口跟我說

她送外甥彩券中獎想分紅 卻被親姊姊「拒絕往來」

偷偷去麥當勞「太想吃雞塊了！」 吃素男友指她出軌硬要分手

分手後她驚覺懷孕 男聯手現任不孕女友逼迫「交出小孩」

相關新聞

分居卻懷了老公的孩子…大嫂通風報信 男怒斥妻：妳要偷偷墮胎？

國外一名31歲女子日前發現懷了分居1年丈夫的孩子，女子的大嫂將此事告知女子丈夫，讓對方以為女子會偷偷跑去流產。女子最終向丈夫吐實，丈夫大怒質疑女子是否原本打算隱瞞這件事。女子後來搬去跟丈夫住，希望解決問題，丈夫卻不跟女子說話。女子表示自己不想結束這段8年的婚姻，但似乎難以挽救關係，急問網友意見。

她怨男友親密時每個動作都要徵求同意 事後還道歉「太煞風景」

國外一名19歲女子日前在社群平台提到，19歲男朋友在性愛過程每一步驟都會徵詢她的同意，且事後還會向女子道歉。

跟著專家做 「無痛」養成孩子收玩具習慣

「買玩具容易，收玩具難」，滿屋子隨處亂丟的玩具，易讓人火大。信誼基金會親子學堂主任李宜芸表示，越小建立規則，越能養成孩子...

【親子之間】俞怡萍／媽媽送我一台電鋼琴

你一定以為，這是年輕孩子寫的感謝文，錯！我已是頭髮花白的中年婦女。前幾天，高齡九十五歲的老母親陪伴我去樂器行選購，她說要...

【女性心聲】Emilia／丈夫該不該替妻子過母親節？

俗諺說「生得過雞酒香，生不過四塊板」，婦女生產的艱辛絕非小事。大寶三歲多時，我懷上二寶。但當二寶的預產期愈來愈近，我實在...

【第二人生】謝慈／老來學樂，不亦樂乎

隨著兒女各自獨立，六十多歲的母親決定重拾年輕時的夢想：學音樂。加入社區活動中心的電子琴班不夠，還無視父親的抗議，替他報名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。