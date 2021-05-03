她發現男友媽叫男友「老公」 結局眾全看傻：超驚悚

許多情侶都會習慣分享生活上的大小趣事，讓雙方更了解彼此。部分情侶也會互相查看手機的聊天記錄，有時可以發現對方不為人知的小秘密，但有時也會看到足以動搖感情的證據。近日一名女網友發文，說明在男友手機中看到「男友媽媽叫男友老公」，貼文立刻引起網友熱烈討論。

原PO在Dcard發文「男友媽叫男友老公」，她在文中說明日前看男友手機訊息時，發現男友媽媽傳給男友的訊息有點奇怪，「男友媽關心男友的訊息，但暱稱居然是叫『老公』。」原PO詢問男友對方是誰，但男友堅定說明就是他的媽媽，詭異的關係讓原PO大感疑惑，「通常媽媽不會這樣叫兒子吧？我現在還滿頭問號，也不知道該怎麼確認是不是。」

原PO補充之後男友媽媽的聊天帳號沒有再更新對話，「然後就會用男友爸爸的Messenger聊天，但是完全沒有再出現老公、北鼻、寶貝之類的東西⋯」，但原PO心頭的疑惑仍然未解。

貼文引起大量留言回覆，許多網友並不相信男友的說詞，認為是為外遇找藉口，「不是名字改成媽媽就是媽媽捏」、「這是我聽過最爛的藉口」、「直接打過去嗨啊」、「這個99.999999%不會真的是他媽，剩下機率要不是媽媽有問題，不然就是戀子情節，小心點」、「Sugar mummy」、「是不是找了阿姨不想努力了」、「不管是真的還是小三，這個男的都怪怪的」、「真媽比假媽還驚悚⋯」、「正常人哪會讓媽叫自己老公，妳沉船哦？」、「哈哈前男友就是把小三的名字改成媽咪喔」、「不管是不是媽媽，先分手吧！是媽媽還更慘」。

原PO更新最後結局，「最後證實真的是媽媽，第一次遇到這種事情，有夠驚悚。」她也說之後會跟男友媽媽見面，若有問題就會決定分手。