快訊

台中2歲男童遭折疊桌夾胸 送醫後宣告不治

台積電寶山一期工地又傳意外 電桿砸死28歲女工

聽新聞
test
0:00 / 0:00

她發現男友媽叫男友「老公」 結局眾全看傻：超驚悚

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友發文爆料男友媽媽叫男友「老公」，貼文引起熱烈討論，網友苦勸原PO看清。示意圖／ingimage
一名女網友發文爆料男友媽媽叫男友「老公」，貼文引起熱烈討論，網友苦勸原PO看清。示意圖／ingimage

許多情侶都會習慣分享生活上的大小趣事，讓雙方更了解彼此。部分情侶也會互相查看手機的聊天記錄，有時可以發現對方不為人知的小秘密，但有時也會看到足以動搖感情的證據。近日一名女網友發文，說明在男友手機中看到「男友媽媽叫男友老公」，貼文立刻引起網友熱烈討論。

原PO在Dcard發文「男友媽叫男友老公」，她在文中說明日前看男友手機訊息時，發現男友媽媽傳給男友的訊息有點奇怪，「男友媽關心男友的訊息，但暱稱居然是叫『老公』。」原PO詢問男友對方是誰，但男友堅定說明就是他的媽媽，詭異的關係讓原PO大感疑惑，「通常媽媽不會這樣叫兒子吧？我現在還滿頭問號，也不知道該怎麼確認是不是。」

原PO補充之後男友媽媽的聊天帳號沒有再更新對話，「然後就會用男友爸爸的Messenger聊天，但是完全沒有再出現老公、北鼻、寶貝之類的東西⋯」，但原PO心頭的疑惑仍然未解。

貼文引起大量留言回覆，許多網友並不相信男友的說詞，認為是為外遇找藉口，「不是名字改成媽媽就是媽媽捏」、「這是我聽過最爛的藉口」、「直接打過去嗨啊」、「這個99.999999%不會真的是他媽，剩下機率要不是媽媽有問題，不然就是戀子情節，小心點」、「Sugar mummy」、「是不是找了阿姨不想努力了」、「不管是真的還是小三，這個男的都怪怪的」、「真媽比假媽還驚悚⋯」、「正常人哪會讓媽叫自己老公，妳沉船哦？」、「哈哈前男友就是把小三的名字改成媽咪喔」、「不管是不是媽媽，先分手吧！是媽媽還更慘」。

原PO更新最後結局，「最後證實真的是媽媽，第一次遇到這種事情，有夠驚悚。」她也說之後會跟男友媽媽見面，若有問題就會決定分手。

情侶 分手 Dcard

延伸閱讀

看LINE就知端倪！ 男友偷腥「四大警訊」不可不防

找親姐遭婆婆回「打電話就好」 媳婦無奈：為何那麼不討喜？

親見友人妻溜進單身男子帳篷 她糾結一個月：到底該不該說？

母為2原因逼她去台積電工作 女大生崩潰：只是被當投資工具

相關新聞

她發現男友媽叫男友「老公」 結局眾全看傻：超驚悚

許多情侶都會習慣分享生活上的大小趣事，讓雙方更了解彼此。部分情侶也會互相查看手機的聊天記錄，有時可以發現對方不為人知的小秘密，但有時也會看到足以動搖感情的證據。近日一名女網友發文，說明在男友手機中看到「男友媽媽叫男友老公」，貼文立刻引起網友熱烈討論。

母為2原因逼她去台積電工作 女大生崩潰：只是被當投資工具

台積電是許多工程師夢寐以求的公司之一，不過雖然待遇佳，但工作內容也相對繁重，有一名即將畢業的網友正好錄取台積電工程師，考慮到要輪班、工時12小時以上，因此打算拒絕，卻被媽媽轟炸，每天傳「台積電好棒」的新聞，洗腦她去工作，她也透露媽媽只是為了錢與虛榮心才這麼堅持，讓她相當崩潰。

【我見我思】呂昱暘／酌情辦理的疼痛

癌症的治療方法除了最常見的手術與化療，放射線治療（俗稱放療或電療）在一些癌症的治療或疼痛控制也有相當重要的角色。

【心情點滴】黃珠玉／存心

鄰近的桃園有我的好友，有美食。那天受邀前往，好友說由我的住處搭公車是最省時方便：「一搭上，車很快就會上高速公路，沒一下就...

找親姐遭婆婆回「打電話就好」 媳婦無奈：為何那麼不討喜？

兩人相愛結婚後，千古難解的「婆媳問題」總會不時浮上檯面，為平凡的生活製造不少困擾。一名女網友報怨，自己不過找姐姐安排了兩天旅遊，向婆婆報備，竟被問「不能用打電話就好嗎」？讓她一度傻眼，直呼「為什麼婆婆

親見友人妻溜進單身男子帳篷 她糾結一個月：到底該不該說？

親眼見到身邊友人出軌，你會選擇告訴親近的人嗎？日前一名女網友分享自己一次露營經驗，意外看見友人老婆疑似出軌，讓她困擾近一個月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。