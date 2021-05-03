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母為2原因逼她去台積電工作 女大生崩潰：只是被當投資工具

聯合新聞網 / 綜合報導
台積電是許多工程師夢寐以求的公司之一。（路透）
台積電是許多工程師夢寐以求的公司之一。（路透）

台積電是許多工程師夢寐以求的公司之一，不過雖然待遇佳，但工作內容也相對繁重，有一名即將畢業的網友正好錄取台積電工程師，考慮到要輪班、工時12小時以上，因此打算拒絕，卻被媽媽轟炸，每天傳「台積電好棒」的新聞，洗腦她去工作，她也透露媽媽只是為了錢與虛榮心才這麼堅持，讓她相當崩潰。

一名即將畢業的女大生在論壇Dcard發文表示，近日錄取台積電工程師，然而考慮到需要輪班、工時12小時以上，她認為自己的個性並不適合這份工作，因此打算拒絕錄取通知。

然而該網友的媽媽卻開啟「轟炸人生」，每天傳「台積電好棒」的相關新聞給她，並且一直說服她去台積電工作。她表示，其實媽媽從小就把她當作投資工具，也要求她須上繳三分之一的薪水，加上媽媽虛榮心作祟，想到處炫耀自己小孩讀台大、在台積電工作。

該網友跟媽媽表示，台積電的生活真的不是她想要的，而且很多學長姐都做的很痛苦想出來，想不到媽媽卻回答「那是因為他們怕你比他們優秀，所以不想讓你進去跟他們搶」，她又說「那樣的生活等於每天只有上班」，媽媽卻說「妳進去做個一兩年，就可以出來幸福一輩子有什麼不好」。

該網友表示，她每天都被媽媽轟炸，也有錄取另一個工作，雖然薪水沒有那麼好，但可以準時上下班，她崩潰的說，「想問如果是大家遇到希望符合父母期待，但真的有自己的考量無法實現，要如何讓媽媽閉嘴？」

對此其他網友直言「幹嘛在意他人的情緒勒索？人生自己的，父母講屁話一樣無視就行了，年紀大不代表見識高」、「沒有實際在裡面待過，根本無法體會那個壓力跟痛苦，你媽媽應該只有看到名氣跟薪水，當然會一直要你進去，畢竟進去的不是她」。

也有網友分享實際工作經驗，留言「台積電男友一天最有精神的時間就是剛起床，下班回家看起來跟喪屍一樣，真心覺得不缺錢不需要去」、「裡面真的很辛苦，要值班還要時不時被電到飛高高，台大進去都會懷疑自己智商了」。

台積電 Dcard 台大

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