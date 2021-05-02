找親姐遭婆婆回「打電話就好」 媳婦無奈：為何那麼不討喜？

兩人相愛結婚後，千古難解的「婆媳問題」總會不時浮上檯面，為平凡的生活製造不少困擾。一名女網友報怨，自己不過找姐姐安排了兩天旅遊，向婆婆報備，竟被問「不能用打電話就好嗎」？讓她一度傻眼，直呼「為什麼婆婆講話那麼不討喜」。

原PO在「靠北婆婆2.0」發文表示，自己平日和姐姐感情很好、也很愛姪子們，最近想說很久沒見面了，剛好也有假，因此想去姐姐家住幾天，於是為此安排了旅行。

原PO表示，雖然是只有自己出遊，還是得親自向婆婆報備，否則請老公轉達的話婆婆仍會生氣，於是便在出發前晚向婆婆報備，表示這兩天去找姐姐不會回家，不料卻遭婆婆回應「不能用打電話的就好喔？」，讓她傻眼嘆道「我去看看我的家人只能用打電話的嗎？那你平常說要找親戚幹嘛不打電話就好幹嘛見面？ 」，直呼「這真的是長輩該說出來的話嗎？我真的納悶為何（婆婆）講話能這麼不討喜」。

貼文一出，許多網友紛紛表達同感，認為原PO婆婆講話確實很不討喜。然而面對婆婆的討人厭攻勢，網友也不吝嗇教學「妳只要冷靜的回她『不能』然後轉身離開就好。跟這類型人說話要氣定神閒用字越少越好，才不會讓她從裡面挑出針來刺妳，妳卻還反應不過來」、「凡事口頭上告知一下就好，其他根本不用去理會，會生氣也是她的事」。也有網友使出殺手鐧，笑回「媽，我以後不煮了，打電話給熊貓和吳柏毅」、「媽，我下次打給你」。