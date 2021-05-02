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親見友人妻溜進單身男子帳篷 她糾結一個月：到底該不該說？

聯合新聞網 / 綜合報導
日前一名女網友分享自己一次露營經驗，意外看見友人老婆疑似出軌，讓她困擾近一個月，究竟要不要和老公說，引來網友正反兩極評論。情境示意圖。圖／Ingimage
日前一名女網友分享自己一次露營經驗，意外看見友人老婆疑似出軌，讓她困擾近一個月，究竟要不要和老公說，引來網友正反兩極評論。情境示意圖。圖／Ingimage

親眼見到身邊友人出軌，你會選擇告訴親近的人嗎？日前一名女網友分享自己一次露營經驗，意外看見友人老婆疑似出軌，讓她困擾近一個月，究竟要不要和老公說，引來網友正反兩極評論，卻也有網有歪樓表示「難怪那麼多人喜歡露營」。

一名女網友在臉書不公開社團「匿名公社」表示，自己一個月前和一群朋友去露營，晚上共餐結束後，大夥談天說地完都回帳內睡覺，自己就在帳篷內玩手遊到凌晨1點多，準備要去上廁所後睡覺。不過就在從廁所回帳篷的路上，原PO看到一個朋友的老婆走出她的帳蓬，原以為她也要去上廁所，卻發現她往另一個帳篷走去，重點是那個帳篷是一個單身男子的朋友，由於當下感到好奇就找另一個角度跟著看，居然看到她進去那個朋友的帳蓬裡，讓她直呼「當下心跳真的好快」，睡意全無。

半小時後，那為男性友人先走出帳棚看了一下，並揮手示意叫女生出來，女方還故意繞到後面手裡拿著衛生紙往廁所去。跟上去後，發現她進了浴室且有開水，然後原PO就靜靜的回到自己帳篷，本來要叫醒老公但又不知道怎麼說。隔天早上原PO更特別觀察女主角，發現她跟她老公相處的很正常，加上原PO僅認識她老公和那位單身男子，跟他老婆其實沒很熟，讓原PO困擾快一個月，到底該不該和自己老公說。

對此，網友紛紛留言回應，笑稱「難怪那麼多人喜歡露營」、「我會在線上等妳更新下一集」。不過有網友認為「別人夫妻的事，建議別插手比較好，因為好對方不會感謝你，但不好都會怪你」、「你有拍照或錄影嗎？如果什麼證據都沒有那我勸你不要講了」；相反地，也有網友支持告訴老公「說阿！幹嘛不說，這樣下次你老公怎麼了，別人的老婆才會告知你阿」、「我會跟老公分享，但是就我們倆自己講一講笑一笑就好，別人的事情還是不要介入太多」。

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