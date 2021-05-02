苦苓列6點「嫁給理工男的好處」 網驚：全部精準命中！

一般人對理工科男子的印象是聰明又木訥，而身為文科男子的作家苦苓，昨（1）日就在臉書列出6點嫁給理工男的好處，引起討論。

苦苓在臉書列出6點嫁給理工男的優點：

1.不會頂嘴，反正他也講不過妳。 2.不會亂跑，只要不上班、整天都賴在家裡打遊戲。 3.不會劈腿，因為他會精算過：那樣划不來，他也賠不起。 4.會修東西，妳再也不用擔心電腦、電器出問題。 5.會做粗活，只要妳準確堅決的下命令。 6.會保護妳，幫妳所有衝動的行為（尤其是瞎拼或者買基金）踩剎車。

對此，網友紛紛回應：「全部精準命中！理工男最高（日語，最棒之意）」、「第3點真的準！我家老公一直覺得搞外遇是錢太多，錢省下來在家打遊戲都還比外遇值得」、「已幫兒子報名小小工程師夏令營」、「第6點正中要害」。

也有網友說：「理工男不見得會修電器！想太多了」、「文科女：你為什麽都不曾送花給我？理科男：因為那是植物的生殖器」、「理工男邏輯分析能力好，吵架不見得會輸，可能怕麻煩故意認輸」。

還有理科男現身苦喊：「首先要有女朋友想嫁給我」。苦苓也回覆他：「首先要（先有女生）做女朋友」。