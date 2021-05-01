她見男友「媽媽」傳LINE甜喊「老公」 結局神轉折超傻眼

即使是母子情深，母親也大概只會用「寶貝」等稱呼兒子，但最近有女網友竟發現男友手機傳來「媽媽」的簡訊，非常親暱地直呼「老公」，後來「媽媽」在通訊軟體上的帳號又突然消失，變成「爸爸」出場，她不禁質疑男友是否出軌，不過男方對此極力否認，她只好求教網友應如何確認男友有否情變。

原PO日前在Dcard討論區發文，表示近日在看男友的手機期間，突然發現有「男友媽」對男友噓寒問暖的簡訊，其中更使用「老公」為暱稱，讓她非常驚訝。

然而，原PO形容男友堅稱對方的確是他母親，不久「媽媽」在通訊軟體LINE的帳號消失，而「男友爸」突然在另一平台facebook出現，以Messenger功能與原PO男友聊天，但自此沒有「老公、北鼻、寶貝」等稱呼。

貼文引來網友討論，許多留言叫原PO直接打電話給「媽媽」，認為男友有古怪，「不是名字改成媽媽就是媽媽」、「這是直接打過去妳就知道了」、「我聽過最爛的藉口」、「這個99.999999%不會真的是他媽，剩下機率要不是媽媽有問題，不然就是戀子情節」。

原PO後來在貼文留言補充，稱最終證實了簡訊發送人真的是男友的母親，坦言人生中第一次遇到這類事件，而且想到「真媽比假媽還驚悚」，之後與男方母親見面時會更多加注意，「真的有問題就會分手了」。

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文章授權轉載自《香港01》