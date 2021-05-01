聽新聞
test
0:00 / 0:00
看LINE就知端倪！ 男友偷腥「四大警訊」不可不防
男女交往的時候，最怕另一半偷偷在背後偷吃。日本網站「beauty news tokyo」日前就分析，從LINE上的回應觀察，有四種跡象顯示男友可能已經偷偷劈腿，必須多加注意。
跡象一：回話很快
當然，有時回話很快，有可能只是個人性格，或只是他不想讓你等太久。不過突然變得回話很快的人，也可能是一種遮掩，避免讓自己偷吃的秘密曝光，所以才會變得積極，想騙取女方的安心。
跡象二：使用付費的可愛貼圖
本來沒有使用貼圖習慣的男友，突然開始用了可愛風格，而且需要花錢才有的貼圖，這很可能就是他已經劈腿了，而為了那位女性所演變出來的習慣。如果有這狀況，就先打探一下對方，瞭解突然開始使用貼圖的原因看看。
跡象三：不再叫名字了
本來傳話都會加個「ＯＯ」喊你的男友，最近卻好一陣子都沒這麼做，絕對是需要注意的問題之一。因為不喊名字的可能原因之一，就是怕把你跟劈腿對象搞混，一不小心喊錯名字而漏餡。甚至在傳話當下，可能就是在跟你與偷吃對象同時聊LINE中，務必要多加確認。
跡象四：更改了使用者名稱
本來都貼著本名的男友帳號，有一天突然改成了沒見過的綽號，是一個非常重要的警訊。那個新綽號，很可能就是男友跑去在交友app中使用的名稱，為了和在上頭認識的人有進一步接觸而做的更改。另外，突然更換大頭貼，也是另一個需要注意的訊號。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言