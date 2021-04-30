當嚴格爸媽變阿公阿嬤超寵孫 家中隔代教養衝突怎解？

詠淳三年前離婚了，帶著才滿五歲的女兒卉卉回娘家跟爸爸媽媽同住，這樣爸媽可以幫忙照顧女兒，詠淳才能兼顧工作和家庭。

卉卉是個貼心的孩子，也許是因為父母離婚的關係，比起同齡的孩子，卉卉算是非常懂事。詠淳平常對卉卉也滿有耐心的，不過五歲孩子常有講不聽的時候，要是又碰上詠淳工作忙，難免對卉卉不耐煩。

每次詠淳的口氣比較嚴厲時，敏感的卉卉就會小心翼翼地問詠淳：「媽咪，妳愛我嗎？」好像要一再確定媽媽是愛她的，不然怎麼會生她的氣。只是有時詠淳的情緒上來，一時半刻無法打住，如果繼續叨唸卉卉的不是，卉卉就會用手把耳朵摀住，這常讓詠淳不得不停下來思考：「卉卉想表達的到底是什麼？」但詠淳一直沒有找到滿意的答案。

因為工作的緣故，有時候詠淳必須帶著孩子一起去公司。為了讓一個五、六歲的小孩能待在室內空間裡自己安靜玩耍，好讓媽媽可以專心處理公務，3C產品往往成為父母的最佳保姆。

詠淳會拿平板電腦去轉移卉卉的注意力，給她看些動畫或兒童節目。後來詠淳發現，卉卉很聰明，只看過幾次媽媽用手機語音搜尋的功能開啟一些服務，居然很快就學起來了。但有時候卉卉也會趁媽媽沒留意，自己胡亂搜尋一通，真的會看到一些超出她的年齡可以看的影片。

其實孩子如果有躁動或焦慮的表現，往往跟父母有關，父母只要懂得調適自己的情緒，孩子的問題常常就會不藥而癒。身為父母，很多時候會想管控孩子，是因為內心有很多擔心、焦慮，這時候要先把注意力拉回自己身上，一旦發現自己在擔心、焦慮或害怕，就先處理好負面情緒，不要急著向外尋求。不必勉強改變環境來平息內在的焦慮，最好先去處理個人內在的情緒問題。

孩子使用3C的問題已經成為現代父母普遍都有的困擾，一味防堵其實很難禁絕，因為3C真的很容易讓孩子著迷。建議孩子還小的時候，至少在十歲之前，最好先不要讓他們使用手機或平板電腦，否則3C產品的聲光影像刺激太多、太強烈，很容易讓孩子一下子就上癮。

相較起來，閱讀書本或玩遊戲好像就沒那麼吸引人了。但建議還是要先培養孩子喜歡閱讀的習慣，可以帶孩子去圖書館，選擇一些有趣的童書。現在有很多可以跟孩子互動的讀物，或是實體玩具，都可以讓孩子手腦並用，邊玩邊學習，孩子也很喜歡。重點是父母要有耐心，願意花時間跟孩子互動，不要早早就用3C產品餵養孩子。如果貪圖方便和一時安靜，把3C產品當隨身保姆，一旦孩子過度依賴，日後要修正，往往得付出更多代價。

如果孩子已經習慣用3C來打發時間，最好採取疏導的方式幫孩子調整，例如找到其他替代的活動來轉移孩子的注意力。五、六歲的卉卉正值活力旺盛的年紀，詠淳不妨帶卉卉去做一些運動，或是去戶外走走，孩子的發展也會比較完整。

學齡前的孩子，父母要負起完全的責任去教導，但不該只是一味禁止。如果發現小孩子會去看一些超齡的影片，父母可以先去了解孩子在看什麼，問孩子為什麼想要看這些影片，再跟孩子分享自己的經驗，然後告訴孩子，現在這個年紀還不是很適合看這些影片的原因。

此外，詠淳還發現和卉卉回娘家住之後，也碰上了隔代教養的問題。詠淳從小就是在父母期待下長大的小孩，小時候爸媽管教非常嚴格，哪裡想得到變成外公外婆之後，居然對孫女那麼寵溺。有時候卉卉不乖，詠淳在訓話，外公外婆就會立刻跳出來阻止，或是趁著詠淳不在家，任由卉卉玩平板電腦玩到高興，中間都沒有讓眼睛休息。詠淳雖然私下跟爸媽溝通過很多次，但爸媽嘴上說好，還是一樣寵著卉卉，讓詠淳覺得很困擾。

其實每個人來到這個世界，本來就會遇到各式各樣的人，孩子跟每一個人互動的方式一定不一樣，和每個人的緣分也都不一樣。父母與其強烈要求所有人按照自己的方式跟孩子互動，不如允許阿公阿媽享受和孫子快樂交流的過程。阿公阿媽喜歡寵孫，父母則需要教導管理孩子，可見兩代之間一定有不同的想法和做法，其實也未必不好。反正孩子日後上學或出社會，也會碰到各式各樣的人，早點學習跟不同的人互動，對孩子並不是壞事。

唯一需要達成共識的地方，就是當父母已經跟孩子說「不」的時候，阿公阿媽不可以再出面干涉，更不可以讓孩子以為去跟阿公阿媽耍賴、求情，就能夠不理會爸爸媽媽的意見；否則孩子一旦自恃阿公阿媽會順著自己，爸媽也不敢有意見，就會不聽從父母的管教，那就真的可能把孩子給寵壞了，影響孩子的未來。

兩代人對待孩子的方式可以不同，但是一定要彼此尊重，才不會導致家庭的衝突和混亂。

● 家庭難題有解

1. 孩子使用3C容易著迷，其實很難禁絕，但還是建議至少在孩子十歲之前，先不要讓他們使用手機或平板電腦。

2. 如果孩子已經習慣用3C來打發時間，最好採取疏導的方式來調整，例如找到其他替代的活動來轉移孩子的注意力。

3. 祖父母輩對孫子孫女的寵溺，未必是壞事，因為每個人來到這個世界，本來就會遇到各式各樣的人。與其強烈要求所有人按照自己的方式跟孩子互動，不如允許阿公阿媽享受和孫子快樂交流的過程。唯一需要達成共識的地方，就是當父母已經跟孩子說「不」的時候，阿公阿媽不可以再出面干涉，彼此尊重，才不會導致家庭的衝突和混亂。