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20歲女大生每周尿床3、4天 同居男友發現1句話傷透她的心

香港01 / 朱利安／報導
女大生表示自己尿床問題愈來愈嚴重，每星期都會發生3至4次。 香港01資料照
女大生表示自己尿床問題愈來愈嚴重，每星期都會發生3至4次。 香港01資料照

不少人幼時常尿床，但成大後便不自不覺懂得醒過來如廁，不過，最近1名20歲台灣女子在討論區哭訴，稱自己尿床問題愈來愈嚴重，頻繁至每周3至4次，讓她每次在外面過夜都提心吊膽，甚至逼自己熬夜，或定時設鬧鐘吵醒自己。直至現時就讀大學，長期在男友家生活，近日被對方發現她尿床，1句「20歲了還有人尿床哦？」的玩笑話，便令她非常難受。

女事主在Dcard討論區發文，表示自己現年20歲，由以往中學時期1至2個月尿床1次，長大後日漸嚴重，變成1個月尿床10多天、1星期3至4天，讓她大感困擾，「我都覺得我快得憂鬱症了」，正值青春少艾時卻在擔心如何不被人發現，「不想讓爸媽擔心我跟別的小孩不一樣」。

她憶述之前參加3天2夜的畢業旅行時，都要隨身帶著夜用衛生棉當作尿片，被發現時也可以騙其他同學剛好經期到，惟每次騙人時都心裡刺痛，「覺得自己很爛很沒有羞恥心」。她又指，父母所知她最後1次尿床是在國中時期，當時父母幫忙買尿片，她頓時感到羞愧，自此採用另一方式「解決」問題，晚上盡量不睡覺，或每數小時設鬧鐘吵醒自己，告訴父母她已不再尿床，惟此方法卻導致睡眠不足，身體狀況差。

直至現在升上大學，事主一度沒有再頻繁地尿床，本以為情況有所改善，便經常在男友家過夜，未料近日又好幾次尿在男友床上，為免對方發現，她都半夜獨自清理床單。惟男友最後仍意外發現了她尿床一事，她難過得邊道歉邊回答：「我夢到馬桶了」，男友其後以開玩笑的口吻指，「20歲了還有人尿床哦？」，事主卻心裡難受，「到底為什麼是我？我真的好對不起所有人，我讓我男友感到丟臉，也讓我爸媽擔心我不正常」。

事主後來一直瞞著男友看醫生，並受小便流速測試，「報告上面寫是急性什麼的」，目前也有吃藥，但作用不大，打算看中醫，並求教網民應如何向男友坦白。大批網民留言為樓主打氣，希望她不要給自己太大壓力，「不要被尿床這件事情擋住妳未來的成長，尿床大多數生理因素，只能看醫生慢慢解決的」、「跟男友坦白，真正愛妳的人應該是要陪妳治療」，認為她應接受更全面的身體檢查。

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文章授權轉載自《香港01》

憂鬱症 Dcard

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