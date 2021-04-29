只喝一口豆漿！男友討債收5元怨「欠錢會衰」 網勸：快逃啊

許多情侶在交往時，為避免產生金錢糾紛會選擇AA制，但是若太斤斤計較恐會傷感情。一名網友表示，只喝了一口豆漿，男友竟跟她要5元，甚至認為「過年欠錢會衰整年」，令她相當無奈。

一名網友在「Dcard」女孩版發文，她表示只喝了一口豆漿，男友竟跟她要5元，令她不禁直呼，「一口豆漿是會讓你傾家蕩產嗎？」，幾十元要向她討一個月，且男友認為，過年欠錢會衰一整年及不喜歡其他人欠錢的感覺，令原po無法接受，於是想問問網友們，「這種男友…結婚後還會有好日子嗎？」，引起許多討論。

網友紛紛痛批原po男友，「這太扯了吧，要我就把整杯的錢給他，我喝完」、「沒結婚就這麼摳，你覺得結婚後能變好？」、「我寧願分手也不會給錢」、「快逃好嗎？你能想像以後你請育嬰假，對方還跟你要尿布錢嗎？」、「該不會以後求婚都跟你要婚戒的錢吧」、「絕對沒好日子啊，這種男人怎麼交的到女朋友，真的好疑惑，感情本來就是互相，計較那三塊五塊真的很難看」、「這個也摳到極致了吧，這麼小的東西都計較成這樣，那跟他生活一定很累」。

有網友則分享自身經驗，「我不能接受對方有能力還aa，學生時期大致aa還行，畢竟都是拿零用錢，但出社會後就不行了謝謝，至於5塊錢都要計較的男人，你確定真的能跟他走一輩子？不行就立馬分」、「我就是那個婚戒AA的蠢蛋，求婚完戒指也不給我（說結婚當天再給我），雖然分手了，還是覺得自己很蠢... 」。