快訊

「殭屍經濟」興起？諾貝爾得主克魯曼的「戰殭屍」警訊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

只喝一口豆漿！男友討債收5元怨「欠錢會衰」 網勸：快逃啊

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友表示，只喝了一口豆漿，男友竟跟她要5元，甚至認為「過年欠錢會衰整年」，令她相當無奈，於是想問問網友們，「這種男友…結婚後還會有好日子嗎？」。圖／ingimage
一名網友表示，只喝了一口豆漿，男友竟跟她要5元，甚至認為「過年欠錢會衰整年」，令她相當無奈，於是想問問網友們，「這種男友…結婚後還會有好日子嗎？」。圖／ingimage

許多情侶在交往時，為避免產生金錢糾紛會選擇AA制，但是若太斤斤計較恐會傷感情。一名網友表示，只喝了一口豆漿，男友竟跟她要5元，甚至認為「過年欠錢會衰整年」，令她相當無奈。

一名網友在「Dcard」女孩版發文，她表示只喝了一口豆漿，男友竟跟她要5元，令她不禁直呼，「一口豆漿是會讓你傾家蕩產嗎？」，幾十元要向她討一個月，且男友認為，過年欠錢會衰一整年及不喜歡其他人欠錢的感覺，令原po無法接受，於是想問問網友們，「這種男友…結婚後還會有好日子嗎？」，引起許多討論。

網友紛紛痛批原po男友，「這太扯了吧，要我就把整杯的錢給他，我喝完」、「沒結婚就這麼摳，你覺得結婚後能變好？」、「我寧願分手也不會給錢」、「快逃好嗎？你能想像以後你請育嬰假，對方還跟你要尿布錢嗎？」、「該不會以後求婚都跟你要婚戒的錢吧」、「絕對沒好日子啊，這種男人怎麼交的到女朋友，真的好疑惑，感情本來就是互相，計較那三塊五塊真的很難看」、「這個也摳到極致了吧，這麼小的東西都計較成這樣，那跟他生活一定很累」。

有網友則分享自身經驗，「我不能接受對方有能力還aa，學生時期大致aa還行，畢竟都是拿零用錢，但出社會後就不行了謝謝，至於5塊錢都要計較的男人，你確定真的能跟他走一輩子？不行就立馬分」、「我就是那個婚戒AA的蠢蛋，求婚完戒指也不給我（說結婚當天再給我），雖然分手了，還是覺得自己很蠢... 」。

結婚 分手 情侶

延伸閱讀

吃男友1塊蛋餅遭討「要給我5元喔」 她霸氣掏2000元分手

多吃2顆水餃！男友結帳跟她討16塊 網無言：謝謝再連絡

台中缺水女友想北上到男友家洗澡 因這原因他拒絕遭分手

金牛男出遊為「吃」吵整路 她爆氣分手：我就想自己吃花枝丸

相關新聞

只喝一口豆漿！男友討債收5元怨「欠錢會衰」 網勸：快逃啊

許多情侶在交往時，為避免產生金錢糾紛會選擇AA制，但是若太斤斤計較恐會傷感情。一名網友表示，只喝了一口豆漿，男友竟跟她要5元，甚至認為「過年欠錢會衰整年」，令她相當無奈。

相親被說「聳」？LINE訊息不斷鬼打牆 女師討教網友點燃戰火

「是我閱讀能力有問題嗎？」一名任職教師的女子日前在相親後，向對方用LINE詢問對自身的第一印象，沒想到對方回應「聳」（台語），又稱該字「並非不好」，從「裝扮太嚴肅太像老師」講到「沒老師形象」，讓她不禁納悶對方想表達何種意思，也不確定是否對她有意思，網友認為女子應該放生，「他邏輯死亡」，但也有網友持不同意見，意外點燃文字語意戰火。

生理用品丟垃圾桶錯了嗎？男友要她道歉「自備袋子帶走」

24歲女子有次生理期時去27歲男友跟室友家，將女性生理用品丟在垃圾桶。事後男友要女子為此事道歉，還說要她下次自備小塑膠袋裝生理用品，帶出去自行扔棄。

別說家裡沒錢！五大NG 與孩子的金錢對話

我生活在比較傳統的家庭，小時候最記得父母跟我說的一句話是：「小孩子有耳無嘴！」指的是大人講話的時候，小朋友只要聽，不要問問題。

怨孕妻「喘氣太大聲」 尪想求和被罵：你就不要呼吸阿

女性懷胎十個月，除了得面對身體變化帶來的不適感，若遇上「豬隊友」還可能產生心理上的煎熬。一名人夫在臉書社團「靠北老婆」上表示，老婆懷胎近6個月，近期喘氣聲很大，不禁讓他脫口：「妳是喘什麼大氣，我常聽到都覺得很阿雜（煩躁）！」讓孕妻氣到和他冷戰至今。於是上網尋求如何讓太座消氣的方法，想不到一堆人卻大罵他根本豬隊友，爆氣表示「你先不要呼吸看看就不會犯這種錯了」。

男只想做自由業…女喊沒安全感問該分嗎？ 網：只差做這件事

穩定的經濟基礎是維持婚姻生活平順的重要條件之一。一位女網友表示，和男友有結婚生小孩的想法，但男友從事自由業，每月的收入「波幅」可以差到10倍，真的讓她「很沒有安全感」，發文問「該不該繼續下去？」網友認為原PO其實已有答案了，只差「一個關鍵」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。