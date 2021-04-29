相親被說「聳」？LINE訊息不斷鬼打牆 女師討教網友點燃戰火

「是我閱讀能力有問題嗎？」一名任職教師的女子日前在相親後，向對方用LINE詢問對自身的第一印象，沒想到對方回應「聳」（台語），又稱該字「並非不好」，從「裝扮太嚴肅太像老師」講到「沒老師形象」，讓她不禁納悶對方想表達何種意思，也不確定是否對她有意思，網友認為女子應該放生，「他邏輯死亡」，但也有網友持不同意見，意外點燃文字語意戰火。

日前一名女教師在批踢踢（PTT）的「WomenTalk」上以「是我閱讀能力有問題嗎？」為題，提到先前與一名男子相親後，以LINE詢問第一印象，「他說我看起來很『聳』（台語）」，後來女子再追問，又讓她更搞不懂對方想表達的意思，男子說「聳不是不好之意，只是就對老師刻板印象，整體裝扮會比較嚴肅一點。」

女子原先認為因任職教師的關係，在打扮或舉止較為嚴肅，但男子又回應：「不是你（妳）太嚴肅，是我認為老師一般都應該滿嚴肅，妳卻不是。」使她不僅沒解開「聳」字之謎，更不解男方前後矛盾之意，向版友詢問「這樣對方對我有意思嗎？我很怕又浪費時間。」

女子Po對話紀錄，稱男子先表達「裝扮太嚴肅太像老師」，又再說她「沒老師形象」，認為該名男子講話前後矛盾。（翻攝自PTT）

網友抨擊男方不禮貌的態度，認為他鬼打牆、「圓謊技巧需要加強」、「哪有人見一次就批評」、「對你沒意思就算了，還人身攻擊，真的不行」、「你們的對話，超～級～無～聊～」、「不經大腦且中文都說不好的男生，早早放生」、「放生+1，中文程度有點差」、「他只是不喜歡你而已」。

對於台語的「聳」字（也有人打「俗」），網友持不同意見，認為是「很土很俗氣的意思」、「我以為是外表『土裡土氣』，不會打扮，談吐也笨拙。」、「聳應該是寫作『俗』，他指妳過於活潑近似三八而不嚴肅之意」；但也有網友認為該名女教師不懂男方意思，「他的答案邏輯就沒問題啊，他感覺老師應該嚴肅，但妳不是，不符合他對老師嚴肅的印象，有問題的是妳，妳的斷句要多看幾次。」