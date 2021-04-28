怨孕妻「喘氣太大聲」 尪想求和被罵：你就不要呼吸阿

女性懷胎十個月，除了得面對身體變化帶來的不適感，若遇上「豬隊友」還可能產生心理上的煎熬。一名人夫在臉書社團「靠北老婆」上表示，老婆懷胎近6個月，近期喘氣聲很大，不禁讓他脫口：「妳是喘什麼大氣，我常聽到都覺得很阿雜（煩躁）！」讓孕妻氣到和他冷戰至今。於是上網尋求如何讓太座消氣的方法，想不到一堆人卻大罵他根本豬隊友，爆氣表示「你先不要呼吸看看就不會犯這種錯了」。

女性懷胎至6個月後肚子增大速度會越來越快，因此準媽咪們容易出現心悸、喘不過氣等感覺。一名人夫指出，在他的拜託下妻子終於點頭要生第二胎，目前懷孕將近6個月，平時自己會協助家務、照顧孩子，近期見到身懷六甲的太太喘氣聲很大，不禁表示：「你是喘什麼大氣，我常聽到都覺得很阿雜！」老婆回道：「你是要我不要呼吸嗎？」他竟然隨口說出：「啊妳可以不要喘那麼大力啊！」徹底點燃另一半怒火，爆哭又爆氣至今還沒消，讓他無奈上網尋求該如何讓太座消氣，讓一堆網友直言唯一方法就是「改掉先生的白目」。

許多網友指出，孕期帶來的種種不舒服真的不是孕婦本身可以控制的，水腫壓迫到神經造成身體疼痛、荷爾蒙的改變、無法控制的喘等等，還有身體不適帶來心理上的變化，懷胎十個月的辛苦真的不是像原PO想的那麼簡單。對於原PO的無知，不少人則批評「除了白目我不知道說什麼？」、「我沒懷孕都知道女生孕期全是折磨，男人的無法體會隨便出口，本來就只會惹怒女人」。

也有男性表示：「懷孕的辛苦你無法理解，關心她很好，別加那句『聽起來很阿雜』真的白目過頭！」認為懷孕期間丈夫本就應該多一點體諒、少一點無謂的言語。也有人認為原PO將自己「幫忙做家事」這點拿出來說嘴真的很不應該，家事本就該一起分擔，特別另一半又是應原PO要求才懷二胎，碰上這種豬隊友真的很倒楣。