生理用品丟垃圾桶錯了嗎？男友要她道歉「自備袋子帶走」

美國一名24歲女子日前在社群平台提到，有次生理期時去27歲男友跟室友家，將女性生理用品丟在垃圾桶。事後男友要女子為此事道歉，還說要她下次自備小塑膠袋裝生理用品，帶出去自行扔棄。這名初次談戀愛的女子向網友請教，男友的舉動是否正常，還是分手前的警訊？

網友elag19請原PO假想一個情境：「如果之後跟這名男性生下女兒，他對女兒也是這種態度，妳能接受嗎？如果不能，就要考慮結束這段感情。」網友hellomyneko表示：「原PO男友已經27歲了，不該把青春期對月經不正確的態度留到現在。為什麼垃圾筒的衛生棉這麼困擾他跟室友？他們懼怕女人的身體嗎？他們是否意識到自己的母親也有月經？如果有人叫我收好衛生棉，我會覺得很不舒服。因為這跟羞辱我的身體沒什麼兩樣。」

網友posnfen也說：「這件事如果發生在我身上，我會提出分手耶。男友到底在怕什麼？是怕衛生棉有輻射汙染嗎？」網友ICanOnlyGrowCacti則請原PO試想未來如果跟男友同居，會遇到更多類似情況：「是不是就得把棉條、衛生棉、月亮杯都藏到車子裡，讓他『眼不見為淨』？男友應該成熟點。」

網友Ambry指出：「原PO男友只想拿女友陰道從事性行為，卻不能接受月經來自陰道的事實。沒有人應該藏起垃圾桶裡的廢棄物！」