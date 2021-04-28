男只想做自由業…女喊沒安全感問該分嗎？ 網：只差做這件事

穩定的經濟基礎是維持婚姻生活平順的重要條件之一。一位女網友表示，和男友有結婚生小孩的想法，但男友從事自由業，每月的收入「波幅」可以差到10倍，真的讓她「很沒有安全感」，發文問「該不該繼續下去？」網友認為原PO其實已有答案了，只差「一個關鍵」。

一位女網友在《PTT Boy-Girl板》發文寫道，從事自由業的男友，每月收入不穩定，從4-5萬到4-5千都有，但因為時間超級自由跟工作時間不長，男友也認定會一輩子做自由業，不會想做其他工作或投資。原PO表示兩人會想要結婚跟生小孩，但男友這樣的經濟條件，讓她「很沒有安全感，總覺得跟他沒有未來」，問其他人「該怎麼辦呢？」

貼文一出，網友多數不看好，「沒安全感沒未來就儘早分手吧，不要互相浪費時間」、「4千～4萬，這有啥好考慮的？當然是NO」、「我男的，看到這種收入我也擔心，這模平均不就兩萬多」、「太不穩了，有了小孩，非常非常需要穩定的收入」，另有人認為原PO自己都不看好未來，其實「妳已經有答案了，就只差下定決心」。

但也有另一派認為，「看你願不願意扛起養家的經濟責任，男方可以主內」、不然「那就不要生」、「如果雙方同意頂客族真不是問題」、「這要跟他討論，他在乎就會想辦法改變，你自己煩惱也沒用」、「可以在一起但別生，小孩會很辛苦」。