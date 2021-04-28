快訊

機師染疫風暴延燒！華航居檢採「一人一戶」 五月起將分組居家辦公

台南累積雨量少得可憐！全台雨最多的地方在這裡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男只想做自由業…女喊沒安全感問該分嗎？ 網：只差做這件事

聯合新聞網 / 綜合報導
一位女網友表示，男友想一輩子都從事自由業，不穩定的收入，讓她覺得和男友沒有未來。示意圖／ingimage授權
一位女網友表示，男友想一輩子都從事自由業，不穩定的收入，讓她覺得和男友沒有未來。示意圖／ingimage授權

穩定的經濟基礎是維持婚姻生活平順的重要條件之一。一位女網友表示，和男友有結婚生小孩的想法，但男友從事自由業，每月的收入「波幅」可以差到10倍，真的讓她「很沒有安全感」，發文問「該不該繼續下去？」網友認為原PO其實已有答案了，只差「一個關鍵」。

一位女網友在《PTT Boy-Girl板》發文寫道，從事自由業的男友，每月收入不穩定，從4-5萬到4-5千都有，但因為時間超級自由跟工作時間不長，男友也認定會一輩子做自由業，不會想做其他工作或投資。原PO表示兩人會想要結婚跟生小孩，但男友這樣的經濟條件，讓她「很沒有安全感，總覺得跟他沒有未來」，問其他人「該怎麼辦呢？」

貼文一出，網友多數不看好，「沒安全感沒未來就儘早分手吧，不要互相浪費時間」、「4千～4萬，這有啥好考慮的？當然是NO」、「我男的，看到這種收入我也擔心，這模平均不就兩萬多」、「太不穩了，有了小孩，非常非常需要穩定的收入」，另有人認為原PO自己都不看好未來，其實「妳已經有答案了，就只差下定決心」。

但也有另一派認為，「看你願不願意扛起養家的經濟責任，男方可以主內」、不然「那就不要生」、「如果雙方同意頂客族真不是問題」、「這要跟他討論，他在乎就會想辦法改變，你自己煩惱也沒用」、「可以在一起但別生，小孩會很辛苦」。

兩性關係

延伸閱讀

養3孩月噴7萬元！ 律師大嘆：養小孩就是燒錢

公司被併工程師降為技術員 他問薪水不變該離職嗎？網一面倒勸快逃

頂大文組畢業只領28K 他懊悔「太晚拚國考」

詭異男沒履歷就應徵要求「預支5000元」 網：找警察借比較快

相關新聞

男只想做自由業…女喊沒安全感問該分嗎？ 網：只差做這件事

穩定的經濟基礎是維持婚姻生活平順的重要條件之一。一位女網友表示，和男友有結婚生小孩的想法，但男友從事自由業，每月的收入「波幅」可以差到10倍，真的讓她「很沒有安全感」，發文問「該不該繼續下去？」網友認為原PO其實已有答案了，只差「一個關鍵」。

怨孕妻「喘氣太大聲」 尪想求和被罵：你就不要呼吸阿

女性懷胎十個月，除了得面對身體變化帶來的不適感，若遇上「豬隊友」還可能產生心理上的煎熬。一名人夫在臉書社團「靠北老婆」上表示，老婆懷胎近6個月，近期喘氣聲很大，不禁讓他脫口：「妳是喘什麼大氣，我常聽到都覺得很阿雜（煩躁）！」讓孕妻氣到和他冷戰至今。於是上網尋求如何讓太座消氣的方法，想不到一堆人卻大罵他根本豬隊友，爆氣表示「你先不要呼吸看看就不會犯這種錯了」。

【生活趣聞】藝萱／心算不如舌算

晚餐前小女兒掏出一疊心算卡，請我幫她複習。「老師講的我都聽不懂。」她苦著小臉說。我看了看，是二十以內的借位減法，簡單說了...

【父母心情】謝錦銘／相隔三十多年的擁抱

去年底兒子在台北歷經十幾小時開刀手術，加護病房觀察從一天延長至三天，終於轉到一般病房。在高雄的我，只能每天打電話給媳婦及...

【奶奶絮語】劉雲英／可以不下班嗎？

突如其來的疫情讓許多行業深受其害，我反而自認撿到便宜重享天倫，每星期三天當兼職保母，其餘四天吃喝玩樂，退休生活隨緣自在。...

30歲清秀兒沒女友！老媽喊話出櫃吧 網揭關鍵：只是沒異性緣

勇敢出櫃別害怕！一名媽媽發文表示，30歲兒子的臉書上沒有和女孩子的任何合照，也不曾帶女友回家，不禁懷疑兒子可能是同性戀，但她開明得表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。