30歲清秀兒沒女友！老媽喊話出櫃吧 網揭關鍵：只是沒異性緣

勇敢出櫃別害怕！一名媽媽發文表示，30歲兒子的臉書上沒有和女孩子的任何合照，也不曾帶女友回家，不禁懷疑兒子可能是同性戀，但她開明得表示，根本不在意兒子性取向，只希望兒子開心。貼文一出，引發網友熱烈討論，許多人雖然覺得很溫馨，但也逗趣提醒該名媽媽「錯了！你兒子只是單純沒異性緣」。

原PO在臉書社團「匿名公社」發文表示，兒子已經30歲了，但在他的臉書上，都不曾見過和女孩子合照，更遑論帶女孩回家，兒子所處環境以男性居多，只要一放假，就是跟男的出門，不然就是旅行。

原PO喊話，「其實我們家很開明，舅媽雖然也常常問為何你都不交女友？但那是他們不是我」，她強調，根本不在意兒子性取向，只要他活的開心便好。

原PO也坦言，自己只是發發牢騷，且心裡一直有這疑問，明明兒子身高183公分、體重73公斤，外表屬於清秀文雅型，也沒有任何不良嗜好，為什麼就是沒女朋友？對於感情事「跟兒子已經溝通7年了」，還是沒得到一個說法。

貼文一出，立刻引發熱烈討論，許多網友逗趣地說，「媽媽啊，沒有女生朋友也不一定就是同性戀啦」、「你錯了，你兒子只是單純沒異性緣，同性戀的男生，身邊女生朋友多到都可以辦流水席了」、「你有想過兒子只是太宅被打槍嗎...」

有網友也提出不同看法，「現在好多年輕人都母胎單身...也不是性取向有問題，就是覺得麻煩，又或者是接觸異性的機會很少」、「也不見得真的是性向問題，畢竟還有一種獨身主義的」、「你單方面覺得家裡開明吧？字裡行間給人的感覺都是他應該要有女友，舅媽常常問『為何不交女友』不就是給他壓力？他只會認為不符合你們的期望，而不會覺得你們不在意他的性向」。