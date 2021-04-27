婆婆欠債纏兒女！媳婦見「大姑人生被摧毀」痛批：憑啥過母親節？

家家有本難念的經，母親節要到了，一名媳婦在網上感嘆，婆婆在老公小學的時候沉迷賭博，留下數百萬的債務後一走了之，後來大姑心軟，接受婆婆一起同住，「從此過著痛苦的日子」，她也痛批婆婆摧毀大姑的未來，「這樣的媽媽、婆婆，有資格過母親節嗎？」。

一名媳婦在臉書社團「靠北婆婆2.0」發文說，婆婆20幾年前老公小學的時候因為賭博，和親戚借錢不還，留下數百萬的債務後就一走了之，後來無法生存，才又回來和孩子相纏，而大姑心軟，接受了她，並且住在一起，「沒想到從此過著痛苦的日子」。

婆婆在50幾歲就職辭，花光所有退休金，在家都在睡覺，吃飯，賴沙發，什麼事都不做，「還要求大家每個人給她5000元，結果沒人理她」，後來婆婆中風了，也沒有想要改變什麼，身體康復後還是一樣過著糜爛生活，不復健運動，只會要孩子給她錢花。

前幾天婆婆又打電話來，說要母親節了，表示「不方便吃飯，直接給她現金就好...」，這番話也讓媳婦更無言，透露婆婆只要逢年過節就會來要錢，「但老公認為她沒有資格以母親的身份過節」，因此除了過年紅包，都不會給她錢。

但媳婦也不會覺得老公不孝順，因為這些晚輩真的因為婆婆過的很辛苦，尤其是大姑，媳婦認為婆婆的存在真的讓人「感到很折磨」，不只童年和青春被毀了，孩子大了，還想拖累他們的未來。

網友看完也直呼，「又是一樁道德情緒勒索」、「可恨之人必有可恨之處，不是不孝，而是要對的人而孝」、「天下有不是的父母，她是真的失格。」、「把錢存好留給姐姐，你們看要不要開家族會議去法院申請減輕或免除扶養義務。把錢留給值得擁有的那位，而不是一個軟爛人。」。