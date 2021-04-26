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婆婆煮月子餐專挑「兒愛吃的」 更嗆媳：看有沒有辦法生男生

聯合新聞網 / 綜合報導
一般來說，孕婦剛生完小孩都會安排一段時間來「坐月子」補補身體。 示意圖／ingimage
一般來說，孕婦剛生完小孩都會安排一段時間來「坐月子」補補身體。 示意圖／ingimage

一般來說，孕婦剛生完小孩都會安排一段時間來「坐月子」補補身體，而日前卻有一名女網友上網發文抱怨，產後自己的婆婆主動提出要幫她坐月子，但月子餐卻有一餐沒一餐，甚至以「不知道媳婦口味，所以菜都煮兒子愛吃的」為由，煮的許多菜都又油又鹹，使她受不了直言表示「我的婆婆人前總是裝著一副好婆婆的樣子，背後卻捅了妳好幾刀」。

原PO在臉書專頁《靠北婆婆2.0》匿名發文，表示自己日前生了第一胎，婆婆便主動說要替她坐月子，原先懷著感激的心接受婆婆的好意，再加上自己的父親有給她坐月子的費用，於是她請丈夫將這筆錢拿給婆婆，當作是婆婆煮月子餐的食材費用。

但沒想到原PO坐月子的期間，婆婆煮的「有一餐沒一餐的」，不然就是早上都是一大碗飯、一顆荷包蛋和一鍋麻油雞，吃不完還會被婆婆嫌棄。她更補充道，除了麻油雞是比較像月子餐的食材外，其他婆婆都是專煮原PO老公愛吃的菜，如豬腳、筍子滷肉，幾乎都是又油又鹹，完全沒有中藥補湯。

原PO更氣憤提及，有次婆婆身體不舒服，家人都勸她回家休息不用煮飯了，但婆婆一一拒絕，等到丈夫出門上班後，婆婆卻又立刻聯繫大伯，要求他帶自己去看醫生，害原PO被大伯酸言酸語。更誇張的是，婆婆還曾在原PO親媽面前表示要原PO「再繼續生，看有沒有辦法生男生」，讓她質疑是不是沒生男生，才有差別待遇。

此文一出，不少網友都非常心疼原PO，紛紛表示「妳應該拿那些錢去月子中心，或者是叫月子餐」、「妳從頭到尾就不應該讓婆婆幫妳坐月子啊」、「妳婆婆真的知道什麼叫做月子餐嗎？」、「妳真的好軟，軟到我如果是妳爸爸我會擔心妳」、「拿娘家的錢做月子婆家真好意思耶，看了就很生氣」、「妳如果我女兒我會心疼死」。

婆婆 坐月子 媳婦 孕婦 月子中心

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