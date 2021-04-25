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完成給10萬！丈夫「特殊癖好」提1任務 妻心動了網勸：三思啊
一名男子因為有特殊癖好，要求妻子若能剃光頭並穿上裙子陪他旅遊，且全程不戴假髮，就給對方10萬元。妻子聽了之後好猶豫，也發文詢問網友意見，結果底下留言勸她三思，也認為原PO根本是被耍了。
原PO昨（24）日在臉書社團《匿名公社》發文，指出丈夫有特殊癖好，總認為她頭型很好看，因此時常慫恿原PO剃光頭，還說如果她答應了，要給10萬元當零用錢。不過要拿到這筆錢，除了剃光頭外，原PO還得穿上裙子，陪老公逛街旅遊，過程中不能戴假髮，對方還想把這一切拍成影片紀錄下來。原PO因為剛失業，正要轉換跑道，聽到10萬元總覺得有點心動，只是需要很大的勇氣，「大家會為了錢去剃光頭嗎？」
對此，網友們也紛紛表示：「他可能跟別人賭20萬，能讓妳剃光頭還穿裙子出去逛街」、「妳確定他不是想騙小三說妳有癌症在化療，製造自己癡情快單身的假象？」、「下次他就會要求看妳穿袈裟跳脫衣舞」、「老公說不出來哪裡怪怪的，妳也跟他一起怪？勸妳三思啊」、「10萬有點少，買個兩三頂假髮就沒了，沒有50萬免談」、「他是在整妳嗎？」
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