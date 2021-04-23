未來的我們，能不能不再讓自己缺席？專訪《未來媽媽》編劇劉中薇

在《未來媽媽》第一集的開頭，家妃與柏謙站在酒吧頂樓，思考著未來樣貌。家妃問：「你覺得，未來會是什麼樣子？」柏謙說：「我們會有一個家，你會是一個好老婆，好媳婦，還會是一個好媽媽。」曾幾何時，女人的未來，多了頭銜，唯獨自己，卻在未來缺席？

走出自己的世界，發現原來大家都是一樣的

聯合數位文創特派Kids編，很榮幸有機會訪問了在串流平台相當受矚目與熱烈討論的台劇《未來媽媽》編劇劉中薇。劉中薇站在未來，想要說的不只是女人的故事，更是關於愛的這件事。回望自己從踏進婚姻，直到有了孩子，人生宛若搭上永無止盡的雲霄飛車似的，生活產生了劇烈的轉變，她從未想過，原來生了孩子之後，會對自己及身體造成如此大的改變，因為，根本沒有人會告訴你，甚至連自己的母親都是如此。

《未來媽媽》的編劇劉中薇。圖/劉中薇 提供

當時，劉中薇身為新手媽媽，常常得獨自照顧孩子，長期處在無法睡飽，以及得忍受孩子無止盡的哭鬧聲之中，讓她深深體悟到，原來當人已經累到一個極限，的確是會理智斷線，並不會因為是親生的孩子，就會有所改變。

經歷過長達四個月的產後憂鬱後，劉中薇終於再度站上舞台演講時，她在結束前，開心地對著大家說：「很開心自己能夠出來與大家聊天，因為這是產後四個月，第一次出來演講。」會後，一位女生走向前說著：「恭喜老師的孩子四個月大了，我也已經流產四個月了，每次懷，每次都流掉，」當下，在劉中薇心中，像是拋下震撼彈似的，掀起一個巨大的問號：「女人，為何無論生孩子，或是無法生孩子，都會讓人感到痛苦？」

生活無法如你所想時，就換個方式面對吧！

回到婚姻的本質，是兩人的愛，決定攜手邁向下一個階段，並非在於有沒有孩子，就能擁有絕對的幸福，重要的是在過程中，遇到問題時，能不能在當下轉念。如果想要有孩子，卻無法順利擁有孩子，那麼在努力試過各種可能後，要知道什麼時候是自己的停損點，否則當成為無法返回的執念時，失去的不只是時間，更是彼此的感情，看著許多為了求子不得的婚姻，後來都變成婚姻危機，忘了當初結婚的初衷，劉中薇說：「我就是要寫一個不一樣的結局，我們還是可以積極地面對人生，可是換個方式吧！」

「如果你真的很想要有一個孩子，那麼就去收養孩子吧！」當時，她就是抱持著這樣的想法，開始了《未來媽媽》的起點，在劉中薇心中，看見的畫面，是讓愛如大海般，無私地接納所有各種可能。因自己身於多親家庭，有著兩個爸爸與三個母親，看似複雜的家庭背景，卻因毫無血緣關係的叔叔，走進了她的生活，讓她發現，原來人只要是真心對待彼此，那麼只要相處久了，都會有感情的，在這之中，沒有血緣的差別，只有用心的程度而已。

人生只要活得不委屈，就好了

生活中的大大小小事，像是永不停歇的浪潮，陣陣逼來，卻絲毫沖不淡屬於劉中薇身上的光芒。談到女人該如何面對生活，仍能活出這樣的精彩時，她說：「其實，一路走來，書寫是我的生命出口，如果不是從小學五年級開始堅持的寫日記，或許，無法如此蛻變成現在的樣子。」坦承一直以來，很希望能有機會開自由書寫的課程，對劉中薇來說，書寫並不專屬於作家，而是每個人與自己對話的開始，透過書寫的過程中，你才能真正釐清自己要的是什麼。

女人，在家的地位，的確要承擔得比想像得多，可是在這之中，如何與自己、工作等去取得平衡，這一點必須捫心自問，然後千萬不要計較，相信大部分的老公，真要認真計較，肯定是沒完沒了，不如多點幽默感，讓自己有如流水般，緩緩地流過這些生活細節之中，就像有次，趕著出門參加企業演講，沒想到已經提早準備好早餐了，卻在出門前，被老公問說：「還可不可以再煎顆荷包蛋？」當下，她按耐住脾氣，等到下次再度要去企業演講時，她決定這次要把荷包蛋一起準備好，不再讓老公有機會來惹自己生氣，看似雖然做了更多事，可是仔細想想，如此一來，不只是彼此不會不開心，更不會連累到孩子，豈不是一舉很多得？

幸福，其實從未離開過

在劉中薇的家中，有一面牆，永遠都在，那裡掛滿了孩子從小到大的照片，這面牆，對她而言，是一個重要的提醒，每當不開心的時候，走到這裡，就會發現，原來不知不覺中，大家一起經歷過了這麼多。人活在世上，常常會因為當下的情緒，壞了整鍋粥，一竿子打翻了身旁人的好，情緒會有離開的時候，但家都在，彼此的感情也應該繼續往前。

「我們常常都忘了，彼此都在的幸福。」劉中薇有感而發地說，像是新冠疫情，以及這次太魯閣火車事件，深刻體悟到生命的無常，你永遠不知道，無常和明天，誰會先到來，能做的，只能珍惜當下。

即使，身為女人，身兼多職，在家庭、工作之間忙得焦頭爛額，但至少走過之後，你會知道自己在生命中留下的軌跡，那些曾有過的經歷，曾經過的掙扎，每一刻的過程，其實，都是在累積生命的智慧，這些，只有你踏實且堅定地走過，才能明白，於是劉中薇透過創作，善用自己的時間與力量，完成了《未來媽媽》，讓女人明白到自己並不孤單，每一個選擇，都有人懂。

未來，給自己，與世界，多點想像，綻放自己的光芒。轉換思維，不讓生活難題，絆住未來的可能性，因為，每個人，都是一道獨特的風景。