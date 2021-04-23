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婆婆陪產拍下分娩全過程 產婦私密照遭廣傳：遠房親戚看光我下體

香港01 / 卡洛兒／報導
外國一名媽媽抱怨婆婆陪產時，將分娩一刻全拍攝下來，更把私密照片廣傳給其他人，令她非常尷尬。示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage
外國一名媽媽抱怨婆婆陪產時，將分娩一刻全拍攝下來，更把私密照片廣傳給其他人，令她非常尷尬。示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage

媽媽生產時要經歷10級痛，有人在旁陪伴打氣非常重要，不過外國一名媽媽就大怨婆婆陪產時，將分娩一刻全拍攝下來，更把私密照片廣傳給其他人，令她非常尷尬，「大家都看到我大開的陰道」。

該外國媽媽近日在網上發文，指第1個孩子出生通常是令人難忘的時刻，但她卻感覺被玷污了。她指自己跟婆婆關係非常好，如同親生媽媽一樣，懷孕期間婆婆更會幫她按摩、協助洗澡等，「婆婆接近完美」。

婆婆育有5個孩子，有足夠的生產經驗，因此分娩期間，婆婆和丈夫一起入產房陪產，婆婆亦有將孫兒誕下的一刻記錄下來。生產後翌日，該外國媽媽的家人前來探望，發現婆婆手機中竟有自己分娩過程的照片，相中不但有血、排泄物及正在掙扎的新生兒，還有「非常開放又破裂的陰道」，令她感到崩潰，「我好懷疑她（婆婆）還傳了給誰呢？」

丈夫得知情況後都大感震驚，即致電其母親查問為何將私密照片外傳，婆婆才告知已傳給雙方家庭成員，甚至一些1年只見1次的遠房親戚，「只會在聖誕節見面的表兄弟姊妹都看到我下體內部」。婆婆解釋，她認為照片很美麗，且令她感到驕傲，因此傳送時沒考慮到她做錯了。

雖然婆婆已就事件道歉，但該媽媽表示關係已大不如前，更無信任可言。

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文章授權轉載自《香港01》

新手媽媽 婆媳紛爭 婆婆

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