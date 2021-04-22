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同居試煉ing！男子哀號「女友入侵」讓衣櫃土石流

聯合新聞網 / 綜合報導
男子抱怨浴室地上擺放滿滿的女友的個人清潔用品，並提及其中3罐（紅圈處）才是他自己的。圖／翻攝自Dcard
男子抱怨浴室地上擺放滿滿的女友的個人清潔用品，並提及其中3罐（紅圈處）才是他自己的。圖／翻攝自Dcard

與另一半的同居生活某種程度來說也是一種修煉！一名男子表示，同居前已有心裡建設，「沒想到根本是災難」，其中還剩下二分之一空間的衣櫃，一瞬間填滿，「所有衣服像鹹菜填在一起」，甚至還造成「衣櫃土石流」，讓他哀號向網友求救該怎麼辦，期盼能回歸「美好生活」。

該名男網友日前在Dcard發文表示，過年後與女友展開同居生活，「雖然事前打了不少預防針，但沒想到根本是個災難。」提到地上有女友的頭髮在所難免，但進了浴室，自己的個人清潔用品就頭、臉、身體三罐解決，女友光是洗髮用品就有好幾種，臉部更有美白、去角質等專用的產品，「真的是刷新我的三觀啊，不是只有一張臉嗎？」女友用品占據二分之一空間。

男子秀出對話紀錄，紀錄中可看出衣櫃原本還剩下相當多的空間可擺放衣服。圖／翻攝自Dcard
男子秀出對話紀錄，紀錄中可看出衣櫃原本還剩下相當多的空間可擺放衣服。圖／翻攝自Dcard

男子還加碼抱怨女友事前詢問自己家中的衣櫃是否夠放，「我說一定夠，因為我的IKEA衣櫥還沒放滿」，至少還有二分之一以上的空間，沒想到女友一住進來，不僅掛滿了衣服，下方擺放的平台也都滿是女友的包包，「像過年期間阿嬤的冰箱，滿到炸裂」，而且女方夏天的衣服還封印著，完全沒地方放。此外，他也貼心地怕女友彎腰太累，把自己的衣物放在最底層，「每次找衣服直接坐著找，唉不想努力了…」也擔憂未來尋找東西時，可能還會引發衣櫃土石流。

展開同居生活後，衣櫃滿滿都是女友的衣服與包包，讓他苦哀未來找衣服可能會「土石流」。圖／翻攝自Dcard
展開同居生活後，衣櫃滿滿都是女友的衣服與包包，讓他苦哀未來找衣服可能會「土石流」。圖／翻攝自Dcard

雖然該名男子有些怨言，但他認為是「甜蜜的負擔」，打算再添購收納空間解決問題，愛女友的心表露無遺。不少網友提出建言，認為可以多看日本的收納節目，或是女方應該要有定期斷捨離的習慣，否則「之後只會到處土石流」。另名女網友表示，買沐浴乳時會選擇兩個人都喜歡的味道，增加一點點空間。

也有網友替女方緩頰，認為男方家的衣櫃真的太小，「女生的衣服大概是男生的4倍」、「身為女生，我覺得你女友衣服數量真的還好」、「至少沒有髒亂就好」、「常聽到女人的衣櫃永遠少一件衣服，現在知道其實衣服其實沒有少，少的是好收納的衣櫃啦。」

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