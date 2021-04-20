連孩子都幫她顧！人妻曬和男性友人「6年純友誼」 上萬網友全哭了

男女之間有純友誼嗎？日前一名女網紅發文表示，要幫多年來感情要好的男性友人「徵女友」，文中細數兩人從大學到出社會的點滴，當女網紅結婚生子後，男性友人甚至幫她顧孩子，這讓該名網紅認為，男友人真的是一名「優質男人」，歡迎女孩們私訊，她會介紹兩人認識。然而，該篇「徵友文」曝光後，卻讓許多網友哀嘆，男友人根本是「工具人」，難怪到現在都單身。

網紅「十三瑜」在粉專發文表示，她有一位認識近6年、關係很要好的男友人，兩人從大學到出社會都互相扶持，十三瑜細數著過去點滴，不斷向男友人感謝，「從大一時的青澀，到我後面結婚生子、創業...都有你的陪伴與鼓勵。大學時因為工作都在南軟，我們每天都一起上下課，一起搭捷運回家。一直到我懷孕、休學，甚至我的休學手續還是你幫我跑的」。

十三瑜坦言，沒和男友人一起畢業「很遺憾」，而男友人也一直惦記她想完成大學學業這件事，並和她說「欸！去考轉學考吧！xx大學有應用外語，離你家也很近」。甚至在十三瑜開始工作後，男友人都幫她很大的忙，「公司的帳每次都搞的我很頭痛，你也是不厭其煩的教我，到最後乾脆幫我們算了。」

網紅十三瑜在文中細數著男性友人對她的好。圖翻攝自十三瑜粉專

十三瑜透露，男友人和自己家裡人的關係很好，婆家人「都很習慣男友的存在」，她的婆婆曾邀請男友人到家裡吃年夜飯，還把倉庫整理一番，讓男友人睡得更舒適。甚至在男友人生日時，十三瑜老公也掏錢買一支價值七萬的手錶當成禮物。

後來她生了小孩，男友人也開始學著幫她顧小孩，甚至可以一個人帶她孩子，男友人的種種貼心表現，都讓十三瑜相當感動。

「六年的友情到現在變成了像家人一般的關係，謝謝你一直都在我們身邊」，十三瑜表示，男友人讓她感到很可靠，也讓她堅信「男女真的有純友誼」，最後她向女性網友喊話，「這樣的男人，單身喔！有意願的女孩歡迎私訊我」。

這篇徵友文引發網友討論，許多網友紛紛來朝聖。圖翻攝自十三瑜粉專

貼文一出，隨即引發大批網友熱議，截至目前已有3.3萬名網友按讚，不過，許多網友似乎沒被感動到，反而哀嘆這名男性友人成為了「工具人王者」，紛紛留言「這可以進工具人名人堂了吧」、「向工頭致上最高敬意」、「妳就是他交不到女朋友的原因吧」、「不夠帥當然是純友誼」、「發出來一定更讓男的交不到女友」、「相信純友誼，還不如相信『侯友宜』」。

許多有臉書認證的「藍勾勾的名人粉專」也來留言朝聖，網紅潔哥回覆「我看見了工具人的王者」、知名實況主四月桐也回道，「我就問，誰能接受自己男朋友有這樣的女生朋友？打這種文章幫人斬桃花的吧」。