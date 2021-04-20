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老爸娶嫩妻...她當街燦笑喊「二媽」打臉花蝴蝶繼母

聯合新聞網 / 綜合報導
老爸離婚尋求第二春是常見的事，但是如果新媽媽比女兒還年輕，女兒的心情就可能五味雜陳了。圖為婚戒示意圖。 圖片來源／ingimage
老爸離婚尋求第二春是常見的事，但是如果新媽媽比女兒還年輕，女兒的心情就可能五味雜陳了。圖為婚戒示意圖。 圖片來源／ingimage

現代人離婚率飆高，老爸離婚尋求第二春是常見的事，但是如果新媽媽比女兒還年輕，女兒的心情就可能五味雜陳了。有位24歲的女網友在Dard心情板分享了這樣的心情，說爸爸新娶的年輕媽媽重物質，還還常半夜敲門騷擾她弟弟，某天兩人在街頭巧遇，她只用一招就痛快打臉討人厭的新媽媽。

原PO表示，58歲老爸交了21歲的小女友，小女友常要求買東買西，甚至跟閨密出國玩，老爸還得包辦女友跟閨密所有的旅費。更讓原PO不滿的是，小女友還常私訊原PO的弟弟，甚至半夜敲房門要聊天，讓跟老爸同住的弟弟不勝其擾。

原PO和小女友關係一直不好，最近老爸又和小女友結婚了，但只有登記無宴客。某天原PO在西門町看電影，巧遇新媽媽和一群朋友們，只見新媽媽靠著男性友人笑得花枝亂顫。原PO故意一臉燦笑，一個箭步走過去打招呼：「嗨二媽妳也來看電影喔？」換來新媽媽猙獰表情和朋友一臉錯愕，原PO猜想心媽媽應該沒告訴友人她已婚的事。

網友回響熱烈，「那句『嗨二媽』好可愛，調皮調皮的感覺」、「就只是把你爸當提款機吧，然後在外面玩好玩滿」、「這位妹妹很勇敢啊，不擔心年紀輕輕就被離婚嗎？」、「我比較想看你爸知道這件事情的表情，應該比較有趣，還是説其實他根本就知道」、「二媽半夜敲弟弟門？這是什麼網路小說劇情」。

也有人有相同困擾，「唉，我爸也交了一個跟我同年紀的女朋友，完全相處不來啊」、「還好啦，我爸專找25以下，還說沒25以下不交，來來去去不知幾個了」、「我爸也交了一個比我大沒幾歲的女朋友，他們後來還辦婚禮，我直接出國不參加」。

結婚 西門町 離婚

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