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渣丈夫帶懷孕小三回家過年 岳母「一舉動」讓媳婦感動

聯合新聞網 / 綜合報導
若一段男女關係有第三人介入，便很難再維持下去。 示意圖／ingimage
若一段男女關係有第三人介入，便很難再維持下去。 示意圖／ingimage

若一段男女關係有第三人介入，便很難再維持下去，日前一名人妻發文分享，自己老公竟然在過年期間以「請同事吃飯」之名，帶著懷孕的小三回家，而婆婆的「真實反應」令她相當意外，但最終她仍選擇離婚，並將小孩留給老公，自己獨身離開。

原PO在臉書《靠北婚姻》分享，自己在20歲就與大13歲的老公結婚，並生下雙胞胎女兒，至今已經結婚11年。儘管剛結婚時，原PO和婆婆的關係緊張，可說是像「冤家一樣」的水火不容，甚至婚禮當天婆婆也沒有出席，但直到去年婆婆生了重病，原PO便開始負責處理她的生活起居，兩人的關係也因此緩和許多。

沒想到，今年過年時老公竟帶著一位女同事回家吃年夜飯，見狀的婆婆卻在當下擺出「快要殺人般的臭臉」，更與兒子起了口角衝突。原PO也補充道，老公從不敢駡母親，但這次他竟然非常生氣駡婆婆，甚至是在兩個孩子面前大罵。

隨後，原PO老公才在全家人面前坦承，「這女同事懷了我孩子，我必須負責」。突如其來的消息，讓在場的原PO、兩個女兒都泣不成聲，婆婆更是氣到說不出話來。最後，原PO仍鼓起勇氣對老公提了離婚要求，也因為自身的能力不足而無法帶走兩個女兒。

此文一出，不少人安慰回應，「我不相信這小三能撐多久，要照顧婆婆、兩個非親生的孩子」、「妳才30多歲，人生還很長，好好為自己努力，去做自己想做的事」、「其實妳是解脫，這男人根本不知廉恥」、「老公選了別人就隨他去，反正只是下一個循環」。

婆婆 離婚 懷孕

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